Руски дронове удариха търговски кораб в Черно море, има загинал

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Руски дронове удариха търговски кораб в Черно море. Корабът е плавал за Украйна под панамски флаг. Той се е запалил след атаката, заяви днес украинският вицепремиер Олексий Кулеба, цитиран от Франс прес.

"При удар с дрон избухна пожар на кораб, плаващ под панамски флаг. Един от членовете на екипажа е убит - става дума за 58-годишен готвач с египетско гражданство", написа Кулеба в комуникационното приложение "Телеграм".

Екипажът на кораба се е състоял общо от деветима души, които са с египетско, турско и индийско гражданство. Корабът вече не е в състояние да плава.

Кулеба заяви още, че тази нощ Русия е атакувала тази нощ още два кораба, плаващи под флаговете съответно на Белиз и Палау, пише БТА.