Болестта шап опразни фермите в Кипър: Умъртвиха 80 хил. животни, кризата удари бюджета с 40 млн. евро

Около 40 млн. евро ще струва на Кипър овладяването на тежката криза с разпространението на шап по добитъка. Това съобщава електронното издание на вестник "Филелефтерос", цитирано от БТА.

Епидемията пламна на 20 февруари тази година, като първият случай бе регистриран в териториите под контрола на официалната власт в Никозия. Според ветеринарните власти заразата най-вероятно е пренесена от окупираните северни части на острова.

До момента вирусът е засечен в 121 ферми, концентрирани предимно в районите на Ларнака и столицата Никозия. За да бъде спряно разпространението на болестта, се наложи превантивното умъртвяване на близо 80 хил. животни. Последният случай на заразяване е отчетен на 10 юни.

През тази седмица започва нова програма за епидемиологично наблюдение, която ще обхване всички ферми. Тя започва 30 дни след финализирането на втория етап от ваксинационната кампания. Програмата за наблюдение трябва да приключи през октомври.

До момента държавата е отпуснала близо 30 млн. евро за обезщетения, закупуване на ваксини, процедури по умъртвяване на животни, унищожаване на труповете им, дезинфекция. Ако не бъдат регистрирани нови случаи на заразени с шап животни, се очаква сумата да нарасне до 35 - 40 млн. евро.

В случай че мерките за биозащита не сработят и заразата се разпространи обаче е възможно сумата за овладяване на ситуацията да достигне 70 - 80 млн. евро, посочва още "Филелефтерос".