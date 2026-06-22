Почина журналистът, разкрил връзката на Путин с Кабаева, набрал си отровни гъби

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„Личен враг" на Владимир Путин - журналистът, който пръв разкри връзката на руския лидер с олимпийската гимнастичка Алина Кабаева, почина внезапно след отравяне с гъби.

69-годишният Григорий Нехорошев беше главен редактор на руски вестник, който през 2008 г. публикува информация, че Путин планира да се разведе със съпругата си Людмила Путина и да се ожени за Кабаева. Could a Russian journalist's death reveal secrets about Putin's hidden relationships?

Grigory Nekhoroshev, known for exposing Vladimir Putin's relationship with Olympic gymnast Alina Kabaeva, has died unexpectedly at the age of 69. https://t.co/xV8AZbNbsv — Doctor D 🕊🧓⌛🛸🌌☮ (@drjdove) June 22, 2026

Нехорошев е починал в латвийската столица Рига, където живееше в изгнание като политически бежанец през последните 11 години, пише "Метро".

Според негови приятели той е починал у дома, след като е ял гъби, които сам е набрал в двора си. Макар да бил запален гъбар, събраните гъби се оказали отровни.

Приятелите му разказват, че Нехорошев бил „доста нервен" в Рига заради възможността да стане жертва на нападение от убийци, работещи за Путин.

Друга известна руска журналистка, живееща в Латвия - Божена Ринска - определи загубата му като „необяснима".

Игорс Ватолинс, който се е видял с Нехорошев малко преди смъртта му, казва, че редакторът не бил „нито стар, нито болен човек, а пълен с идеи и планове".

„Нехорошев беше първият, който разкри името на фактическата съпруга на Путин - шампионката по художествена гимнастика Алина Кабаева. Путин очевидно не му прости това", разказва още той.

След публикуването на материала през април 2008 г. собственикът на вестника Александър Лебедев е принуден да закрие изданието "Московски Кореспондент".

Руските служби за сигурност разпитвали Нехорошев със заплахи и първоначално той напуснал страната, преди по-късно да се върне.

Путин реагирал на публикацията за Кабаева, която е с повече от 30 години по-млада от него, като осъдил „онези, които със сополивите си носове и еротични фантазии се ровят в чуждия живот".

Той и Кабаева впоследствие отричат информацията, въпреки че днес връзката им се смята за потвърдена.

Путин все още публично не е признал отношенията си с Кабаева, която сега е на 43 години, но според публикации двамата имат две деца - Иван на 11 и Владимир на 7 години.

Засега няма доказателства за насилствена смърт, но редица противници на Путин са загинали при подозрителни обстоятелства.

Сред тях са разследващата журналистка Анна Политковская, застреляна в Москва през 2006 г. Бившият агент на ФСБ Александър Литвиненко пък беше отровен в Лондон с радиоактивен полоний-210 същата година. Олигарха Борис Березовски откриха обесен във Великобритания през 2013 г. През 2015 г. край Кремъл пък беше убит опозиционният политик Борис Немцов. Ръководителят на частната военна групировка "Вагнер" Евгений Пригожин загина мистериозно в самолетна катастрофа през 2023 г. А най-известният опозиционер на Путин Алексей Навални почина в затвора през 2024 г.

Миналата седмица и художникът Семьон Скрепецки, известен с изображенията си на Кремълския лидер като „абсурден и кръвожаден диктатор", беше застрелян в Полша.