ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Димитър Григоров грабна Купата на спортна табла в ...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23087646 www.24chasa.bg

Трима убити в училище във Филипините, арестуваха ученици

1368
Пистолет СНИМКА: Pixabay

Трима загинаха, а други петима са ранени при стрелба в училище в централната част на Филипините. Двама ученици са арестувани.

Нападението е извършено в Националната гимназия „Сан Хосе" в град Таклобан, провинция Лейте, съобщи NOVA.

Единият от учениците е задържан на местопрестъплението, съобщи държавната телевизия PTV. Полицията все още не е установила мотива за стрелбата.

„Ранените бяха незабавно транспортирани до близките медицински заведения", се посочва в изявление на регионалната полиция.

През 2022 г. трима души, сред които и бивш кмет на града, бяха убити при стрелба преди церемонията по дипломирането в университета „Атенео де Манила" в столицата на Филипините. По-късно беше установено, че става дума за покушение, мотивирано от „лични причини".

Законното притежание на оръжие е строго регулирано в азиатската страна, но съществува голям черен пазар.

Пистолет СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)