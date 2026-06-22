Трима убити в училище във Филипините, арестуваха ученици

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Трима загинаха, а други петима са ранени при стрелба в училище в централната част на Филипините. Двама ученици са арестувани.

Нападението е извършено в Националната гимназия „Сан Хосе" в град Таклобан, провинция Лейте, съобщи NOVA.

Единият от учениците е задържан на местопрестъплението, съобщи държавната телевизия PTV. Полицията все още не е установила мотива за стрелбата.

„Ранените бяха незабавно транспортирани до близките медицински заведения", се посочва в изявление на регионалната полиция.

През 2022 г. трима души, сред които и бивш кмет на града, бяха убити при стрелба преди церемонията по дипломирането в университета „Атенео де Манила" в столицата на Филипините. По-късно беше установено, че става дума за покушение, мотивирано от „лични причини".

Законното притежание на оръжие е строго регулирано в азиатската страна, но съществува голям черен пазар.