Кражба на кабели остави без вода две населени места на Халкидики

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Без водоснабдяване останаха две населени места в община Неа Пропонтида на Халкидики, след като неизвестни извършиха кражба на кабели от помпена станция.

Според съобщение на общината, прекъснато е водоподаването в селищата Неа Силата и Созополи. Причината е сериозна повреда, причинена от посегателството върху съоръженията на водоснабдителната мрежа.

Общинските екипи са започнали работа по отстраняването на аварията, но щетите са значителни и възстановяването на нормалното водоснабдяване ще отнеме няколко часа.

„Екипите ще започнат незабавно ремонтните дейности. Щетите обаче са сериозни и двете населени места ще останат без вода за продължителен период до пълното възстановяване на работата на мрежата", посочват от общината.

Местните власти призовават жителите и туристите за търпение и уверяват, че ще информират своевременно за развитието на ситуацията.