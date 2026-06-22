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Прогноза за рекордна жега спира част от влаковете в Белгия

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Температури от 37 градус аочакват в Белгия от сряда СНИМКА: АРХИВ


Незапомнено високи температури и възможни щети по релсите спират част от влаковете в Белгия, съобщиха от  белгийските железници. В Белгия предстои да бъде поставен исторически рекорд, като на сянка се очаква температурата да бъде 37 градуса и това да остане без промяна за няколко дни, според прогнозите на синоптиците, посочва БТА

Рискът е това да доведе до деформация на релсите и по-чести повреди на влаковете, което може да блокира цялото движение на места.

Местни медии отбелязват, че някои от спрените влакове нямат климатици и се използват само в пиковите часове. В останалото време стоят под слънцето, без да бъдат охлаждани и в случая това ги прави неизползваеми.

Последният температурен рекорд в Белгия бе измерен през лятото на 2020 г. (35-36 градуса). Тогава в сила бяха антиковид мерките и хората трябваше да стоят по домовете си.

Заради отмяната на част от разписанието на железниците вероятно служители ще се възползват да работят от дома в половината от работното си време, както позволява местното законодателство.

Температури от 37 градус аочакват в Белгия от сряда СНИМКА: АРХИВ

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