Археолози откриха древни египетски гробници отпреди пирамидите

Археолози откриха две гробници в Египет, които може да предшестват пирамидите. Откритието е направено на вулканичния в историческия обект Джабал ал-Тайр, който се намира в египетската провинция Миня.

Гробниците са от раннодинастичния период (б.р. - около 3100 – 2686 г. пр.н.е.). Открити са и сведения за погребения от преддинастичната (от около 6000 г. пр. н. е. до 3150 г. пр. н. е.) и късната епоха (от 664 г. до 332 г. пр.н.е). Счита се, че най-старата пирамида, тази на Джосер, е строена от 2630 до 2611 г. пр. н. е.

Откритията дават нови сведения за развитието на древноегипетската погребална архитектура през вековете преди появата на пирамидите.

Разкопките са извършени от египетска експедиция към Върховния съвет по антиките на Египет. Обектът, разположен на източния бряг на Нил, вероятно е служил като погребално място в продължение на хиляди години. Следи от различни епохи показват, че районът е използван от преддинастичния период чак до късния период на древноегипетската история.

Изследователите посочват, че двете гробници са сред най-значимите части от откритието. Първоначалните проучвания показват силни прилики между тяхната конструкция и гробницата на цар Ден в Абидос - един от най-известните владетели на Първата египетска династия. Тези прилики подсказват, че строителите в различни региони са споделяли архитектурни идеи още в ранните етапи на формирането на египетската държава.

Първата гробница се отличава с начина, по който са изградени стените ѝ. Те са по-дебели в основата и постепенно изтъняват към върха. Археолозите смятат, че този дизайн отразява ранна инженерна техника, насочена към подобряване на стабилността. Подобни принципи по-късно се появяват в по-големи монументи, включително стъпаловидните и истинските пирамиди, построени векове по-късно.

Макар части от първата гробница да са били повредени при изваждането на каменни блокове за повторна употреба в по-късни периоди, важни детайли са се запазили. Разкопките разкриват следи от оксидни линии по каменните повърхности - доказателства, свързани с древни техники за рязане и добив на камък. В конструкцията били вградени и големи дървени подпори. Някои се простирали по цялата дължина на стените, а други били поставени като отделни укрепващи елементи. Тези останки дават рядка информация за строителните методи отпреди повече от 5000 години.

Втората гробница се намира южно от първата и следва почти същия архитектурен план. За разлика от съседната структура обаче, иманярите са оставили голяма част от нея непокътната. Благодарение на по-доброто ѝ състояние археолозите са успели да изследват оригиналните характеристики много по-подробно.

Екипът е открил и част от преддинастичен некропол. Няколко души са били погребани в свито положение и увити в растителни рогозки, които до голяма степен са се разложили. Черногорни керамични съдове, намерени до някои от погребенията, датират от периодите Нагада II и Нагада III - времето преди обединението на Египет.

Археолозите са открили както единични, така и колективни гробове, включително някои със следи от дървени ковчези. Тези находки показват, че некрополът е останал в употреба дълго след построяването на раннодинастичните гробници.

Взети заедно, откритията очертават картина на погребален комплекс, използван през различни етапи от египетската история. Обектът съхранява доказателства за променящите се погребални практики, архитектурни идеи и строителни техники в продължение на няколко хилядолетия. Разкопките в Джабал ал-Тайр продължават, а археолозите очакват нови находки от място, което все още крие много неразгадани въпроси за най-ранните строители на Древен Египет.