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Мълнии подпалиха серия пожари в Южна Хърватия

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Гръмотевици подпалиха нидск рстителност и горски площи в Южна Хърватия Снимка: Pixabay

Силна гръмотевична буря е подпалила серия пожари в Сплитско-далматинската област в Южна Хърватия в неделя следобед. Новината съобщи националната хърватска телевизия ХРТ. Пожарникарите са се борили до късно снощи с огнища край Въргорац, Омиш, Клис и Триле, като причината за възникването им най-вероятно са мълнии.

Първото огнище е било регистрирано край Биско, недалеч от Триле, но  разпространението на пламъците бързо е ограничено. Край село Блаце е бил изпратен и противопожарен самолет "Канадер", който да подпомогне гасенето.

Горяла е ниска растителност и горски площи. Няма данни за застрашени населени места, сгради или човешки животи, уточняват от телевизията, цитирана от БТА.

Рзмерът на засегнатите от огъня територии ще се установява след окончателното потушаване на огнищата.

Гръмотевици подпалиха нидск рстителност и горски площи в Южна Хърватия Снимка: Pixabay

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