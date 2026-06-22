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КМГ: „Съобразеното с повода“ облекло се превръща във водеща тенденция

КМГ

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„Съобразеното с повода“ облекло се превръща във водеща тенденция СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

За разлика от предишни години, летният моден пазар през 2026 г. се характеризира с ясно изразена тенденция към облекло, съобразено с конкретни поводи и начин на живот. Освен комфорт и прохлада, дрехите все по-често се използват като средство за себеизразяване и емоционално настроение.

Популярността на спортове като тенис и голф допринася за силното търсене на поло тениски, които се превърнаха в един от най-търсените летни артикули. Съчетавайки спортна визия и ежедневна елегантност, те успешно преминават от спортните терени към градската среда.

„Съобразеното с повода“ облекло се превръща във водеща тенденция СНИМКА: КМГ
„Съобразеното с повода“ облекло се превръща във водеща тенденция СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Наблюдава се и разнообразие от стилове – минималистичният „old money" стил, френската романтика и спортната небрежност са сред предпочитаните модни направления. Колекциите включват както изчистени ризи и поли за ежедневието и офиса, така и свободни тениски, спортни къси панталони и универсални рокли, подходящи за различни ситуации.

Все по-голямо значение придобиват удобството и емоционалната стойност на облеклото. Широките кройки и дишащите материи се утвърждават като основен избор за потребителите. Цветовите решения също следват тази тенденция – свежи тонове като светложълто и зелено създават усещане за енергия и оптимизъм, докато по-спокойни нюанси като синьо-сиво и меко сиво допринасят за баланс и комфорт.

„Съобразеното с повода“ облекло се превръща във водеща тенденция СНИМКА: КМГ
„Съобразеното с повода“ облекло се превръща във водеща тенденция СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Според пазарни анализи поло тениските заемат водещ дял сред категориите спортно-вдъхновено облекло. Търсенето им расте особено сред младите потребители, които предпочитат модерни модели с функционални характеристики и разнообразни цветови варианти.

Основната дума, която определя летния моден сезон тази година, е „уместност" – дрехите трябва не само да отговарят на горещото време, но и да отразяват настроението, начина на живот и индивидуалността на съвременния потребител.

„Съобразеното с повода“ облекло се превръща във водеща тенденция СНИМКА: КМГ
„Съобразеното с повода“ облекло се превръща във водеща тенденция СНИМКА: КМГ
„Съобразеното с повода“ облекло се превръща във водеща тенденция СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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