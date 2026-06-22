От Брекзит насам Стармър е петият премиер, който подава оставка

Идването ми на Даунинг стрийт преди две години беше най-гордият момент в живота ми, сега се отдавам на семейството, заяви Стармър

Британският премиер Киър Стармър подаде оставка. Той обяви и че се отказва от лидерството на Лейбъристката партия.

Стармър излезе да говори на Даунинг стрийт малко след 9:30 местно време (11:30 българско).

Решението му не е неочаквано, тъй като през последните няколко дни британските медии спекулираха с оставката му. Натискът върху Стармър се засили рязко в петък, след като неговият политически съперник Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което му позволи официално да оспори лидерството в Лейбъристката партия.

В неделя американският президент Доналд Тръмп дори обяви оставката на Стармър преди самия него.

"Идването ми на Даунинг стрийт преди две години беше най-гордият момент в живота ми", заяви британският премиер в началото на изявлението си.

Стармър каза, че е влязъл в политиката заради шанса да промени живота към по-добро на милиони хора. След това той обяви, че напуска поста, както и този на лидер на партията.

"След като напускам най-сериозната работа в страната, ще се отдам на най-важната. Тази да бъда най-добрия съпруг на моята фантастична съпруга Вик, която ми беше опора в добрите и в лошите времена. Както и да бъда най-добрия баща на моите красиви деца, които са радост и гордост за мен", каза вече бившият премиер.

Накрая на краткото си изявление Стармър прегърна съпругата си и двамата влязоха обратно в сградата на Даунинг стрийт 10. Стармър прегръща съпругата си Виктория, след като обяви оставката си СНИМКА: Ройтерс Киър Стармър и съпругата му Виктория СНИМКА: Ройтерс Стармър и съпругата му си тръгват, след като той подаде оставка СНИМКА: Ройтерс

В момента на Острова настроенията към Стармър са смесени. Партията му взе убедителна победа през 2024 г. и очакванията към него бяха големи, но през последните месеци рейтингът му спадна. Основните критики към него бяха, че е прекалено "предпазлив и безличен" лидер. Въпреки това по-умерените и проевропейски избиратели го възприемат като прагматичен политик, който е по-стабилен и сериозен от предишните премиери.

От Брекзит насам Стармър е петият премиер, който подава оставка. Великобритания официално напусна Европейския съюз в началото на 2020 г. след проведен референдум през 2016 г., когато премиер беше Дейвид Камерън. Процесът по напускане беше дълъг и не толкова гладък. Именно заради това и натиск в Консервативната партия премиерката Тереза Мей подава оставка през 2019 г.

Мей беше наследена от Борис Джонсън, който обаче също подаде оставка след близо 3 години на поста заради серия от скандали и масови оставки на министри от кабинета му. След него пое Лиз Тръс, която остана на поста едва 44 дни. Икономическият й план предизвика срив на британската валута и паника на пазарите и тя се оттегли.

През 2022 г. постът пое Риши Сунак, но две години по-късно партията му загуби парламентарните избори и той подаде оставка, което е стандартна практика във Великобритания.

Миналата седмица кметът на Манчестър Анди Бърнам спечели ключова изборна победа, след което натискът към Стармър да сдаде властта се засили. Първоначално той обяви, че няма да го направи, но през уикенда спекулациите се засилиха и рано в понеделник Великобритания отново остана без премиер.