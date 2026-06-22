КМГ: Фестивалът на „драконовите лодки“ – мост в културното сътрудничество между България и Китай

Със съдействието на Китайския културен център в София, за първи път в състезанията по драконови лодки в китайския град Нинбо участваха български представители. Така, българските участници вписаха нова страница в хилядолетната традиция на Празника на драконовите лодки.

Преди дни в район Инджоу на китайския град Нинбо, провинция Джъдзян, се проведе националното културно събитие „Празник на драконовите лодки – 2026". Празникът на драконовите лодки е един от четирите най-важни традиционни китайски празници и е известен под името „Дуану". През тази година той бе отбелязан на 19 юни.

По същото време бе даден старт и на китайско-българската приятелска регата по драконови лодки. Специално видеоприветствие към всички участници по повод празника отправи кметът на българския град Челопеч инж. Алекси Кисяков, чийто отбор взе участие в състезанието. Той поздрави присъстващите с думите: Драконовите лодки водят началото си от Китай, но днес принадлежат на целия свят. Тази иновативна инициатива доближава културните ценности и традиционната култура до местните общности и ежедневието на хората, като същевременно се превръща в своеобразен „малък прозорец" за културен обмен и взаимно опознаване между Нинбо и Челопеч". Фестивалът на „драконовите лодки“ СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Българският отбор, който за първи път взе участие в състезанието по драконови лодки се класира на трето място. Десет мъже и две жени се състезаваха наред с най-известните китайски и международни участници в празничната надпревара. Най-младият участник е на 19 години, а най-възрастният – на 52. Кормчията уверено направляваше лодката, барабанчикът задаваше ритъма, а гребците обединяваха усилията си във всяко загребване. .Непосредствено след победата в състезанието, 27-годишният български участник Роберт Василев. Той не е професионален спортист, занимава се с електротехника, а подготовката на отбора за състезанието е продължила едва три месеца. Ето какво споделя развълнуваният млад мъж: „Атмосферата тук е невероятна, а хората са изключително гостоприемни. Харесвам всичко, свързано с Китай. Това е първото ми посещение в страната и ми се иска да остана още ...". Роберт благодари на организаторите за топлото посрещане и изрази надежда отново да участва в проявите, посветени на Празника на драконовите лодки От своя страна, 29-годишната Мирела, инструктор по ски, също не скри възхищението си: „Организацията е на изключително високо ниво, а хората в Китай са изключително дружелюбни. Това е истински празник." По думите на участниците още от пристигането си те са били посрещнати с внимание и грижа, а мащабът на състезанието и ентусиазмът на публиката значително са надминали очакванията им. Така, още при първото си участие, българските представители от община Челопеч се наредиха сред победителите. Заедно с местните участници българските състезатели премериха сили по водите на реката, вписвайки нова международна страница в хилядолетната традиция на Празника на драконовите лодки.

Но празникът включваше не само състезания с лодки. Не по-малък интерес предизвика музикално-танцовият спектакъл под надслов „Надпревара по вълните", изпълнен от танцовата трупа на операта Юе-Дзю от Инджоу, която пресъздаде динамиката и възторжената атмосфера на традиционните състезания с драконови лодки.

По време на церемонията по откриването официално бе представена тематична изложба, посветена на Фестивала на драконовите лодки, в рамките на инициативата. Бе представена и първата лекция от поредицата „Нашите празници са нашите уроци", водена от екипа на известния лектор Джан Хункун. По този повод бяха определени и първите 12 лектори от града, които ще посещават различни общности, училища и местни организации в Нинбо и в Челопеч и ще представят културния дух и съвременната стойност на традиционните китайски празници.По време на тържествената церемония по размяна на подаръци представители на Асоциацията по драконови лодки на провинция Джъдзян и българският отбор си размениха традиционни и характерни български и китайски сувенири. Превръщайки лодката в мост на приятелството, а подаръците – в израз на взаимно уважение, двете страни поставиха нова страница в културния обмен между Китай и България.