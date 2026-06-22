Днес сме в едно градче – Йендун, в Гуанси-джуанския автономен район. Чуйте... На какво ви прилича този звук? Не е боен марш, нито сигнал за атака. Това е ехото на прочутите йендунски барабани – традиция от незапомнени времена. Казват, че тези барабани са по-високи от човешки ръст! Нека да проверим!