Днес сме в едно градче – Йендун, в Гуанси-джуанския автономен район. Чуйте... На какво ви прилича този звук? Не е боен марш, нито сигнал за атака. Това е ехото на прочутите йендунски барабани – традиция от незапомнени времена. Казват, че тези барабани са по-високи от човешки ръст! Нека да проверим!
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23088370 www.24chasa.bg
Днес сме в едно градче – Йендун
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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.