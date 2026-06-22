КМГ: Хонконг се утвърждава като ключова платформа за излизането на китайски технологични компании на международните пазари

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Хонконг все по-ясно се позиционира като стратегическа глобална база за технологичните компании от континентален Китай, които търсят разширяване в чужбина. Градът изпълнява ролята на мост между китайските иновации и международните капиталови пазари, като предлага достъп до глобални инвеститори и развита финансова екосистема.

Благодарение на своята правна система, свободното движение на капитали и международно съвместими регулаторни стандарти, Хонконг подпомага китайските технологични фирми при навлизането им на външни пазари. За международните инвеститори той служи като прозорец към бързо развиващия се технологичен сектор на Китай.

Подкрепен от държавни политики, икономиката на Хонконг отбелязва растеж за трета поредна година, като инерцията се засилва и през първата половина на 2026 г.