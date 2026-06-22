КМГ: Китайският потребителски пазар остава стабилен по време на Дуан'у

Китайският потребителски пазар е запазил стабилност по време на трите почивни дни около тазгодишния Фестивал на драконовите лодки, като предлагането на основни стоки е било достатъчно, а цените – като цяло устойчиви.

Данните показват ръст от 4% на посещаемостта и 3,5% на оборота в 78 ключови търговски зони в страната. Програмите за подмяна на потребителски стоки са обхванали над 136 милиона потребители и са стимулирали продажби за над 1 трилион юана от началото на годината. Само при автомобилите са реализирани над 3,4 милиона сделки по подмяна, а при домакинските уреди и електроника – над 130 милиона единици.