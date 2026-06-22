ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Явор Мечкарски е новият директор „Дигитални технол...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23088408 www.24chasa.bg

КМГ: Китайският потребителски пазар остава стабилен по време на Дуан'у

КМГ

268
Китайският потребителски пазар остава стабилен по време на Дуан'у СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайският потребителски пазар е запазил стабилност по време на трите почивни дни около тазгодишния Фестивал на драконовите лодки, като предлагането на основни стоки е било достатъчно, а цените – като цяло устойчиви.

Данните показват ръст от 4% на посещаемостта и 3,5% на оборота в 78 ключови търговски зони в страната. Програмите за подмяна на потребителски стоки са обхванали над 136 милиона потребители и са стимулирали продажби за над 1 трилион юана от началото на годината. Само при автомобилите са реализирани над 3,4 милиона сделки по подмяна, а при домакинските уреди и електроника – над 130 милиона единици.

Китайският потребителски пазар остава стабилен по време на Дуан'у СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)