Украйна свалила 79 руски дрона през нощта

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Украинската ПВО е свалила 79 дрона от общо 88-те, с които руските сили са атакували през нощта. Това се казва в изявление на украинските военновъздушни сили (ВВС) в Телеграм, цитирано от Укринформ.

Руските сили изстреляли и балистична ракета „Искандер" от окупирания Крим, както и 88 ударни дрона от типа „Шахед", дронове примамки от типа „Гербера", „Италмас" и „Пародия". Атаките дошли от посока Курск, Брянск, Милерово, Шаталово, Орел, Приморско-Ахтарск в Русия, от Хвардиске в окупирания Крим, както и от окупирания Донецк.

В операциите са участвали украинската авиация, ракетни части за противовъздушна отбрана, части за електронна война и безпилотни системи, както и мобилни огневи групи.

Те успели да неутрализират 79 дрона в северната, южната и източната част на страната. На шест места са регистрирани удари от балистична ракета и пет бойни безпилотни летателни апарата, а на девет места са открити отломки от свалени дронове. Съобщава се, че атаката продължава, а дронове все още се намират във въздушното пространство.

По-рано беше съобщено, че през нощта един човек е загинал, а трима са ранени при удар с балистична ракета „Искандер" по селскостопанско предприятие в Одеска област, припомня БТА.

Загинал е и един египетски гражданин след атака с дронове по два граждански търговски кораба, пътуващи към украински пристанища.

Трима, сред които и дете са станали жертва на руски въздушен удар по дом на голямо семейство в Шосткинския район в Сумска област.