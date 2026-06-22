Подновяват техническите разговори в изпълнение на меморандума между Иран и САЩ

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Днес в Швейцария ще започнат техническите разговори между Иран и САЩ относно механизмите за прилагане на меморандума за разбирателство. Ще бъдат сформирани и технически работни групи, предаде Ройтерс, като се позова на Иранската студентска новинарска агенция (ИСНА).

Иранската делегация е водена от заместник министъра на външните работи Казем Гарибабади. В нея участват още политически, икономически и юридически експерти.

Основният ирански преговорен екип, начело с председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф, вече се е прибрал в Техеран, но в разговорите ще се включат и посредниците от Пакистан и Катар, посочва БТА.

Швейцарското Министерство на външните работи също потвърди „незабавното възобновяване" на техническите разговори, предаде Франс Прес.

Меморандумът за разбирателство дава на преговарящите 60 дни да се споразумеят за статута на ядрената програма на Техеран, освен ако не бъде решено повторно удължаване на този срок. Той предвижда и създаването на фонд за възстановяването на Иран, за който ще бъдат отделени 300 милиарда долара, както и други финансови стимули.

В изявление на швейцарското ведомство се приветства „споразумението за пътна карта, целяща постигането на окончателно споразумение в срок от 60 дни". Според министерството „тази пътна карта създава условия за незабавното започване на нови технически преговори".