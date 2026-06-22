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Пекин включи 10 американски субекта в списъка за контрол на износа

КМГ

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Пекин включи 10 американски субекта в списъка за контрол на износа СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Днес Министерството на търговията на Китай публикува съобщение, в което обяви, че 10 американски субекта са включени в списъка за контрол на износа.

Говорителят на министерството заяви, че с цел защита на националната сигурност и интереси, както и за изпълнение на международните задължения, свързани с предотвратяване разпространението на оръжия, в отговор на неблагоприятната практика на американското правителство да допълва т.нар. „списък на китайски военни предприятия", съгласно съответните разпоредби на закона „За контрол върху износа на Китайската народна република" и „Наредбата за контрол върху износа на стоки с двойно предназначение на Китайската народна република", страната реши да включи 10 американски юридически лица, свързани с военната сфера, сред които и компанията „Aveox Inc.", в списъка за контрол върху износа, като забранява износа на стоки с двойно предназначение към тях. Никой износител не трябва да нарушава горепосочените разпоредби, категоричен е говорителят.

Пекин включи 10 американски субекта в списъка за контрол на износа СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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