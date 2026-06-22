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Китай взе участие в конференция за 20-годишнината на Съвета по правата на човека

КМГ

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Китай взе участие в конференция за 20-годишнината на Съвета по правата на човека СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 19 юни, по време на 62-рата сесия на Съвета по правата на човека на ООН, се проведе диалог на високо равнище по повод 20-годишнината от създаването на Съвета. Китайският постоянен представител в офиса на ООН в Женева и други международни организации във Швейцария Дзя Гуейдъ взе участие и изясни китайското становище. Той заяви, че инициативата за глобално управление на китайския председател Си Дзинпин има важно ръководно значение за засилване и подобряване на работите на Съвета по правата на човека.

Дзя Гуейдъ допълни, че Китай се противопоставя на политизирането на човешките права и подкрепя развитието на многостранния дневен ред на човешките права. Той подчерта, че цивилизацията е многообразна, трябва да се уважават пътищата на развитието на човешките права, избрани самостоятелно от различните страни. Трябва да се подходи правилно към диалектичната връзка между универсалността на правата на човека и разнообразието на цивилизациите. Китай обръща голямо внимание на стимулирането и защитаването на човешките права, твърдо върви по своя път на развитие на човешките права и желае заедно с различните страни да стимулират здравословното развитие на това дело в света, за да се създаде общността на споделена съдба.

Китай взе участие в конференция за 20-годишнината на Съвета по правата на човека СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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