Гърция арестува две момчета за връзка с порно мрежа и изнудване на непълнолетни момичета

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Двама 17-годишни младежи, са задържани в Солун и на остров Крит за участие в международна мрежа за изнудване на непълнолетни момичета, съобщи БТА, като се позова на гръцките медии.

Младежите са задържани след получаване на информация за потребители, които чрез социалните си мрежи заплашват и изнудват деца с искане да получат от тях порнографски материал, цитира съобщение на гръцката полиция телевизия ЕРТ.

Двамата задържани се разследват като част от международната мрежа 764, която публикува материали със садомазохистичен характер и има разклонения в цял свят, съобщава в. "Етнос".

Съществуването на мрежата е установено през 2021 г. в САЩ. Първите нейни членове в Гърция са арестувани през април 2025 г. Те улавяли жертвите си - момичета на възраст между 10 и 17 години, в интернет. Започвали да ги изнудват с искане за изпращане на порнографски материал. Принуждавали ги да се самонараняват на различни места по тялото като записват действията си, пише още "Етнос".

Гръцките власти отбелязват обезпокоителната тенденция за ръст на насилието сред деца. Ако преди то се е ограничавало до сбивания по улиците, сега насилието е преминало в интернет.

Гърция планира въвеждане на ограничение за използването на социални мрежи от деца, припомнят гръцките медии.

Според в. "Прото тема" правителството вече е готово със законопроект, изпратен за съгласуване до Европейския съюз. Плановете са забраната да бъде гласуван от гръцкия парламент до началото на лятната ваканция за депутатите.

От септември започва информационна кампания по отношение на предстоящите ограничения за децата на възраст под 15 години. За младежите на възраст между 16 и 18 г. се планира създаване на специални акаунти и забрана на използването на социалните мрежи през нощта.

Предвижда се забраната на социалните мрежи за младежи под 15 години да влезе в сила на 1 януари 2027 г.

У нас темата все още се дебатира.