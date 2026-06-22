ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китай публикува 15 мерки за насърчаване на използв...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23089203 www.24chasa.bg

Китай публикува 15 мерки за насърчаване на използването на чуждестранни инвестиции

КМГ

308
Китай публикува 15 мерки за насърчаване на използването на чуждестранни инвестиции СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 22 юни китайското Министерство на търговията и други ведомства публикуваха проект за стабилизиране и насърчаване на чуждестранните инвестиции, в който се предлагат 15 мерки в пет основни направления: разширяване на достъпа до пазара, улесняване на чуждестранните инвестиции, повишаване на нивото на насърчаване на инвестициите, усъвършенстване на системата за обслужване и подкрепа на чуждестранните инвестиции и оптимизиране на управлението на чуждестранните инвестиции.

Мерките са насочени към разширяване на достъпа до пазара в секторите на услугите, финансите и фармацевтичната промишленост, както и към засилване на управлението на финансовите рискове. Предвижда се и подкрепа за чуждестранните институции при извършването на дейност по инвестиционно консултиране в съответствие със закона.

Мерките се фокусират върху актуалните проблеми и имат за цел да подобрят условията за чуждестранни инвестиции, както и да усъвършенстват политиките за подкрепа на изследователските и развойни центрове с чуждестранно участие и др.

Китай публикува 15 мерки за насърчаване на използването на чуждестранни инвестиции СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)