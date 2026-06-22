Китай публикува 15 мерки за насърчаване на използването на чуждестранни инвестиции

На 22 юни китайското Министерство на търговията и други ведомства публикуваха проект за стабилизиране и насърчаване на чуждестранните инвестиции, в който се предлагат 15 мерки в пет основни направления: разширяване на достъпа до пазара, улесняване на чуждестранните инвестиции, повишаване на нивото на насърчаване на инвестициите, усъвършенстване на системата за обслужване и подкрепа на чуждестранните инвестиции и оптимизиране на управлението на чуждестранните инвестиции.

Мерките са насочени към разширяване на достъпа до пазара в секторите на услугите, финансите и фармацевтичната промишленост, както и към засилване на управлението на финансовите рискове. Предвижда се и подкрепа за чуждестранните институции при извършването на дейност по инвестиционно консултиране в съответствие със закона.

Мерките се фокусират върху актуалните проблеми и имат за цел да подобрят условията за чуждестранни инвестиции, както и да усъвършенстват политиките за подкрепа на изследователските и развойни центрове с чуждестранно участие и др.