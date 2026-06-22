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Тръмп гневен на Мелони: Похарчихме трилиони за НАТО, а тя не ни подкрепи срещу Иран

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Тръмп и Мелони, когато бяха приятели. СНИМКА: Фейсбук/Джорджа Мелони

Премиерът на Италия Джорджа Мелони засега мълчи по последните критики на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Италия е отказала да го подкрепи срещу Иран.  Доскорошните добри отношения между двамата се пропукаха, след спор, молила ли е Мелони да се снима с нея по време на срещата на върха на Г-7 миналата седмица, предаде АНСА, цитирана от БТА.

През уикенда спорът се изостри, след като Тръмп повтори твърдението си в публикация в социалната мрежа Трут Соушъл. Той заяви, че Мелони е искала снимката, за да повиши рейтинга си в Италия.

Джорджа Мелони отговори с публикация в Инстаграм, в която нарече твърденията на Тръмп безсмислени. Тя заяви, че отношенията ѝ с него не са повлияли на обществената ѝ подкрепа и подчерта, че рейтингът ѝ не е негова работа.

Италианският премиер добави, че не възнамерява да коментира повече .

В неделя обаче Тръмп отново атакува в публикация в Трут Соушъл.

"След като похарчихме трилиони долари за НАТО, Италия и нейният премиер дори не помислиха да се включат срещу Иран и неговата сериозна ядрена заплаха", написа президентът.

"Десетилетия наред ги защитаваме, но когато дойде моментът на изпитание, те не са там, за да защитят нас и останалия свят. Това не е добре!", добавя Тръмп.

Към момента Мелони не е отговорила на последните му коментари.

За 18 месеца отношенията между президента на САЩ Доналд Тръмп и премиера на Италия Джорджа Мелони преминаха от изключително сърдечен тон през остри упреци до обвинения в тиражиране на лъжи и липса на кураж. Световните медии с интерес следят как ще продължи този сериал.

Тръмп и Мелони, когато бяха приятели. СНИМКА: Фейсбук/Джорджа Мелони

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