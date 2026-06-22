8000 от круизи не слязоха на Санторини, туристически бюра и автобуси не работят

425 000 евро загуби инкасира за ден местната икономика на Санторини, след като островът беше изключен от маршрута на два круизни кораба с близо 8000 туристи на борда.

Причината - спиране на работата на Съюза на туристическите бюра и автобуси на острова, обявено за днес, съобщава обществената телевизия ЕРТ.

От Съюза протестират срещу ново правило за разпределение на пътниците през двете пристанища. То предвижда 70 на сто от пътниците да слизат на старото пристанище на Санторини, а 30 на сто – на пристанището Атиниос, откъдето се осъществява организираният превоз към популярни дестинации, посочват гръцките медии. Местните власти твърдят, че промяната има за цел по-доброто насочване на на туристическия поток и облечкаване на трафика по пътищата. Представители на сектора обаче виждат предпоставки за влошаване на предлаганата на острова туристическа услуга.

Така само за ден два круизни кораба – „Синфония" (Sinfonia) и „Норуиджиън пърл" (Norwegian Pearl) са отменили акостирането си на острова.

Днес на острова е трябвало да пристигнат 7734 пътници. Според изчисленията за разходите на един пътник които са около 55 евро, в днешния ден в местната икономика няма да влязат 425 000 евро.

Остров Санторини е една от най-популярните дестинации в Източното Средиземноморие. Всяка година той се посещава от около 900 000 туристи. От тази година Гърция въведе дневен лимит от 8000 круизни туристи, а за пътниците на круизни кораби в Санторини и Миконос се прилага допълнителна такса от 20 евро през активния сезон.