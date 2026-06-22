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Москва: И след Стармър едва ли Великобритания ще промени враждебното си отношение

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Дмитрий Песков Снимка: СНИМКА: Екс/ @nxt888


Оттеглянето на британския премиер Киър Стармър, който е силен поддръжник на Украйна, едва ли ще промени враждебното отношение от страна на Лондон към Русия. Изявлението от Кремъл предадоха Ройтерс и БТА.

По-рано  Стармър заяви, че подава оставка.

„Стармър не направи нищо, с което да се отличи по въпроса за британско-руските отношения", заяви пред журналисти говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

И обвини премиерът в оставка, че бил привърженик на поддържането на отношенията на практически нулево равнище. Песков посочи още, че е малко вероятно някой на британската политическа сцена да заеме позиция по отношение на Русия, която да е различна от тази на Стармър.

От Брекзит насам Стармър е петият премиер, който подава оставка. Той дойде на Даунинг стрийт преди две години, за да измведе страната от политическия хаос, но сега се отдава на семейството си.

Дмитрий Песков

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