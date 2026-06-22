Започва дисциплинарно производство срещу съдията, разследващ съпругата на Педро Санчес

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Дисциплинарна процедура срещу съдия, разследващ съпругата на министър-председателя Педро Санчес, започва Общият съвет на съдебната власт в Испания, който контролира дейността на магистратите. Новината съобщи Франс прес.

След две години разследване съдия Хуан Карлос Пейнадо разпореди в събота, че Бегоня Гомес ще бъде съдена от съдебно жури по обвинения за корупция. Той също ѝ наложи забрана да напуска страната, припомня БТА.

В мотивите си магистратът посочва, че полицаи "биха могли или по собствена инициатива, или по нареждане на свои началници да улеснят бягството на Бегоня Гомес в чужбина".

Полицията му отговаря с гневно изявление и определя обвиненията му за "необосновани". Съветът на магистратите приема доводите за грубо нарушение и започва дисциплинарка.

Ако бъде установено, че съдията е извършил нарушение, той може да бъде санкциониран с глоба до 6000 евро.

Разследването срещу Бегоня Гомес е част от многобройните корупционни афери, които засегнаха личности от близкото и професионално обкръжение на премиера Педро Санчес и заплашиха да сринат крехката му парламентарна коалиция.

През април тази година съдия Пейнадо беше обвинил Бегоня Гомес в присвояване на публични средства, търговия с влияние, корупция при извършването на търговски сделки и злоупотреби след началото на разследване през 2024 г. То целеше да установи дали Гомес не се е възползвала от положението си на съпруга на премиера за лични облаги, свързани с работата ѝ по онова време в университета Комплутенсе в Мадрид.

Гомес и Педро Санчес отхвърлиха обвиненията. Били използвани от опозицията за дестабилизиране на правителството.

Тази сутрин министърът на правосъдието Феликс Боланьос също разкритикува делото като "напълно необичайно".

Съдия Пейнадо, който ще се пенсионира през септември, нареди на Бегоня Гомес да предаде паспорта си в сряда тази седмица.

На същия ден Педро Санчес ще представи доклад, описващ всички висящи съдебни производства, които засягат както лица от неговото близко обкръжение, така и негови съпартийци от Испанската социалистическа работническа партия.