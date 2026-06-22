Депутатът Анди Бърнам обяви, че ще се кандидатира за премиер на Великобритания

Депутатът от Лейбъристката партия Анди Бърнам, който се завърна в Камарата на общините, след като преди дни спечели частичните избори в Мейкърфийлд, заяви, че ще се кандидатира за поста на британски министър-председател, само няколко часа след като Киър Стармър обяви, че подава оставка, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Победата на Бърнам на частичните избори и завръщането му в Камара на общините, след като прекара над 9 години като кмет на Голям Манчестър, му позволява да се включи в надпреварата за лидер на Лейбъристката партия, и съответно за поста на министър-председател на Великобритания.

Зад кандидатурата му застана и бившият министър на здравеопазването Уес Стрийтинг, който заяви, че ще подкрепи Бърнам за поста на британски премиер. По този начин той се оттегля от надпреварата и засилва позицията на Бърнам като фаворит.

По-рано Стрийтинг, който през май подаде оставка от правителството на Стармър в знак на протест, обяви, че ще участва във всяка надпревара за поста.

Днес обаче той изрази подкрепата си за Бърнам, като посочи, че двамата са разговаряли надълго и нашироко през последните дни. Стрийтинг заяви, че е убеден, че под ръководството на Бърнъм ще има място за идеите му за "прогресивния капитализъм".

"Можем да прекараме лятото, като преувеличаваме малките различия, или можем да си запретнем ръкавите и да му помогнем да осъществи промяната, от която се нуждаят партията и страната ни", заяви Стрийтинг в писмо, публикувано в "Екс".

Номинациите за заместник на Стармър като лидер на Лейбъристката пария ще започнат на 9 юли и трябва да приключат до средата на месеца. Ако борбата за поста се ожесточи, нов лидер ще бъде избран до септември.