Ванс: Иран се съгласи отново да приеме инспектори на агенцията за атомна енергия

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Иран се съгласи отново да допусне инспектори на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс след първия кръг от американско-иранските преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Възможно е инспекциите да започнат тази седмица, дори още днес, допълни агенцията.

Вчера делегации на двете страни пристигнаха в швейцарския курортен град Бюргенщок за официалното начало на преговорите между Вашингтон и Техеран, касаещи прекратяването на огъня в Ливан и замразените ирански активи.

Ванс заяви също, че това е „важен етап за американския народ и първата стъпка към трайно ядрено разоръжаване или към окончателното прекратяване на програмата за ядрени оръжия на Иран". „Положихме много добра основа за успешно окончателно споразумение", добави той.

По думите му ситуацията в Ливан е „процес, който още е в развитие".

Искахме да създадем механизъм, чрез който да гарантираме, че средствата ще помагат на иранския народ, а няма да бъдат използвани за финансиране на тероризъм, заяви той като коментар по темата за замразените ирански активи.

„Ормузкия проток е отворен", отбеляза Ванс.

В навечерието на първия кръг от преговорите Иран обяви, че протокът е затворен отново заради продължаващите израелски удари в Ливан.

Същевремено стана ясно, че президентът на Иран Масуд Пезешкиан ще посети утре Пакистан след преговорите между представителите на Техеран и Вашингтон в Швейцария, в които пакистанската страна участва като посредник, предаде Франс прес, позовавайки се на иранските държавни медии.

Сред целите на посещението е изразяването на благодарности към министър-председателя на Пакистан Шехбаз Шариф за "посредничеството му между Иран и САЩ", заяви Хабибола Абаси, директор по връзки с обществеността в кабинета на президента, цитиран от иранската новинарска агенция ИРНА.