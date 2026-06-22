ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шаман от Гана: Ще спра с проклятие Хари Кейн!

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23090979 www.24chasa.bg

Русия забрани воденето на деца на почивка в Крим до 1 септември

4960
Крим беше анексиран от Русия от Украйна през 2014 г. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Назначените от Москва власти в окупирания от Русия Крим днес забраниха воденето на деца на почивка на черноморския полуостров до 1 септември в отговор на настоящата обстановка в сферата на сигурността, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Тези мерки са необходими за поддържането на обществената безопасност", заяви в Телеграм Сергей Аксьонов, назначеният от Москва политически ръководител на Крим, като призова за разбиране.

Украинските въздушни атаки причиниха сериозен недостиг на гориво в региона. Въведените по-рано ограничения за продажбата на гориво на граждани вече са заменени с пълна забрана.

Регионалният енергиен доставчик „Крименерго" обяви графици за прекъсвания на електрозахранването, което ще се отрази и на водоснабдяването.

В интервю преди седмица украинският министър на отбраната Михаил Федоров заяви, че целта му е да изолира полуострова чрез въздушни атаки. Украинските атаки срещу руските пътища за снабдяване отвориха „прозорец на възможности" за Украйна, посочи той и добави: „За руснаците започва ад, с който много трудно ще се справят", заяви Федоров.

От февруари 2022 г. Украйна отблъсква мащабна руска инвазия с помощта на Запада, отбелязва ДПА.

Крим беше анексиран от Русия от Украйна през 2014 г. СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)