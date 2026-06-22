Русия забрани воденето на деца на почивка в Крим до 1 септември

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Назначените от Москва власти в окупирания от Русия Крим днес забраниха воденето на деца на почивка на черноморския полуостров до 1 септември в отговор на настоящата обстановка в сферата на сигурността, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Тези мерки са необходими за поддържането на обществената безопасност", заяви в Телеграм Сергей Аксьонов, назначеният от Москва политически ръководител на Крим, като призова за разбиране.

Украинските въздушни атаки причиниха сериозен недостиг на гориво в региона. Въведените по-рано ограничения за продажбата на гориво на граждани вече са заменени с пълна забрана.

Регионалният енергиен доставчик „Крименерго" обяви графици за прекъсвания на електрозахранването, което ще се отрази и на водоснабдяването.

В интервю преди седмица украинският министър на отбраната Михаил Федоров заяви, че целта му е да изолира полуострова чрез въздушни атаки. Украинските атаки срещу руските пътища за снабдяване отвориха „прозорец на възможности" за Украйна, посочи той и добави: „За руснаците започва ад, с който много трудно ще се справят", заяви Федоров.

От февруари 2022 г. Украйна отблъсква мащабна руска инвазия с помощта на Запада, отбелязва ДПА.