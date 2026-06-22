13 са загинали, а 66 са ранени при взрива в терминала за втечнен газ в Катар

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Най-малко 13 са загиналите, а 66 - ранените при експлозия вчера в основния комплекс за преработка на втечнен природен газ в Рас Лафан, Катар, съобщи днес министърът на енергетиката Саад ал Кааб, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Министърът подчерта, че случилото се в Рас Лафан е било инцидент, а не агресия или саботаж и посочи, че е започнало разследване на причините за него.

Ал Кааб допълни, че случилото се не е засегнало възможностите на Катар за износ на природен газ. Министърът уточни, че няма екологични рискове в резултат на експлозията.

Силна експлозия разтърси катарския град Рас Лафан, където се намират основните мощности на страната за преработка на втечнен природен газ.

Рас Лафан е един от най-важните центрове за производство и износ на природен газ в света. Там се намират огромни терминали, рафинерии и пристанища, свързани с добива на газ от находището North Field - едно от най-големите газови находища на планетата.