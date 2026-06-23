Интернет е мъртъв - за първи път онлайн трафикът от хора е по-малко от този на ИИ

Над 35% от новите сайтове са създадени от изкуствен интелект, както и 44% от песните в известни стрийминг платформи

Интернет умря, да живее интернет! Вече е официално - теорията за мъртвия интернет не е просто мит, след като за първи път онлайн трафикът от изкуствен интелект и ботове надхвърли този, създаден от истински хора. Това сочи последният доклад на американския техногигант Cloudflare.

Според данните 57,4% от целия уебтрафик идва от ботове, изкуствен интелект и др., докато хората генерират само 42,6%. “Е, това се случи по-бързо, отколкото очаквах. Мислех, че ще стане в края на 2027 г., после в началото на 2027 г., но трафикът от ботове нараства толкова бързо, че за първи път в историята на интернет те са надминали човешкия трафик в мрежата”, коментира съоснователят и главен изпълнителен директор на Cloudflare Матю Принс.

Той заяви във втори пост, че данните са “малко объркани”, но все пак показват, че ботовете, задвижвани с изкуствен интелект, са безспорно най-големите генератори на трафик в мрежата. Необходимо е обаче известно разяснение относно това, какво всъщност има предвид Принс, когато говори за трафика от ИИ агенти. Стандартните ботове, например търсачките и инструментите за измерване на производителността на сайтовете, надминаха човешкия интернет трафик преди повече от десетилетие. Това, което Принс има предвид под “агенти”, са всъщност

сложни системи, които търсят неща в интернет от името на потребителите,

когато те задават въпроси на чатботове. Когато инструмент като ChatGPT или Gemini бъде попитан за нещо и трябва да намери отговор, той може да прерови стотици сайтове за секунди в търсене на нужната информация.

За сравнение, ако човек търси да си купи нов чифт обувки онлайн, той вероятно би разгледал четири или пет сайта, преди да вземе решение. В същото време изкуственият интелект може да се рови в до 5000 страници. Тези ИИ агенти не създават просто трафик в мрежата - те извършват задълбочени търсения, проверяват цени на продукти, четат страници в “Уикипедия” и сравняват оферти.

Данните на Cloudflare отразяват глобалните модели на трафик, но в тях се наблюдават и сериозни регионални различия. В Северна Америка уебпространството е силно доминирано от ботове - те генерират 68,6% от целия трафик, докато хората - едва 31,4%. Обратната тенденция се наблюдава в по-авторитарни държави като Куба и Лаос, където хората все още са доминиращите потребители - съответно 80,8 и 84,7%. Данните показват и интересни аномалии - в малката британска територия Гибралтар ботовете са отговорни за цели 97% от трафика в пиковите часове. В Иран пък мрежата се състои от 75 до 80% ботове. Принс смята, че това се дължи основно на мащабни хакерски операции: “Силно се подценяват мащабът и уменията на иранските хакерски атаки. Сходни са с тези на Северна Корея”.

Докладът на Cloudflare в някакъв смисъл затвърждава т.нар. Теория за мъртвия интернет. Тя се смята за конспирация, а началото ѝ може да се проследи до онлайн форуми като Reddit и 4chan. Теорията гласи, че онлайн пространствата бавно се превръщат в място, доминирано предимно от

ботове, които си общуват един с друг

В този хипотетичен “мъртъв интернет” хората и тяхното съдържание нямат стойност. Други проучвания също сочат, че не сме далеч от мъртвия интернет. Съвместно изследване на учени от Станфорд и Импириъл Колидж в Лондон разкрива, че към май 2025 г. над една трета (35,3%) от всички нови уебсайтове са генерирани изцяло или частично с помощта на ИИ. “След десетилетия, в които хората оформяха мрежата, сега значителна част от интернет беше трансформирана от ИИ само за 3 г.”, коментира изследователят Йонаш Долежал. Статистиката става по-мрачна - около 40% от всички публикации във фейсбук сега се генерират от ботове, а данни на стрийминг платформата Deezer сочат, че 44% от новите песни са създадени от ИИ.

След бума си генеративният изкуствен интелект непрекъснато наводнява мрежата със съдържание. Екосистемите на социалните мрежи все по-често гъмжат от ботове, които общуват с други ботове, създавайки изцяло изкуствени тенденции и дискусии, които хората пасивно консумират. Наред с това фермите за съдържание експлоатират ИИ агентите, за да заливат платформите с генерирани текстове, чиято основна цел е трупане на кликове. Това създава риск за “колапс на модела” - когато ИИ започнат да се обучават с огромното количество съдържание, генерирано от самите тях, интернет рискува да се превърне в затворена система, напълно лишена от човешка креативност. В същото време огромният обем от халюцинации на изкуствения интелект прави разграничаването на фактите от фикцията все по-трудно.

Дори и без ИИ интернет реално отдавна е започнал да променя човешката комуникация. Професор Уил Стайлър от Калифорнийския университет отбелязва възхода на т.нар. algospeak (език на алгоритъма). Това е тенденция, при която потребителите умишлено променят езика си (например използват думата unalive вместо “самоубийство”), за да избегнат цензурата на алгоритмите. Този променен речник обаче се пренася бързо и в ежедневните разговори. Това е само една от много подобни тенденции. В сферата на политиката социалните мрежи например изострят поляризацията, тъй като алгоритмите целенасочено избутват напред емоционално съдържание, защото то задържа вниманието и кара потребителите да си взаимодействат с него. Поради това технокомпаниите се надпреварват

да разработят водни знаци,

с които да се идентифицира човешкото съдържание, а знаменитостите предприемат крайни мерки, за да запазят идентичността си. Поп звездата Тейлър Суифт например наскоро подаде поредица от заявки за търговски марки, за да се предпази от имитации. Тя се опитва да защити тембъра и характера на самия си глас чрез “звукова марка” - правен подход, който явно е необходим в ерата на изкуствения интелект, тъй като съвременните технологии позволяват генерирането на съдържание, което имитира гласа на артисти доста реалистично, без да е нужен реален запис.

Но дори ботовете да печелят войната за самия обем на трафика, интернет в своята същност все още се крепи на хората. Дали идеалът за свободна обмяна на идеи между хората ще оцелее под тежестта на изкуствения интелект, предстои да разберем. Със сигурност обаче има лъч надежда - настоящият скок в търсенето на услуги без ИИ като търсачката DuckDuckGo показва, че десетки хиляди потребители активно търсят алтернативи и искат да консумират автентично човешко съдържание.