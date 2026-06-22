Бъдещият премиер Анди Бърнам не влиза в задкулисни договорки, 9 г. е бил кмет на Манчестър

Два пъти е отхвърлян за лидерския пост в Лейбъристката партия

Анди Бърнам, който вероятно ще наследи Киър Стармър на премиерския пост, два пъти е губил надпреварата за лидер на Лейбъристката партия. Изглежда обаче, че третото му кандидатиране ще бъде успешно и през септември той ще оглави управляващата партия във Великобритания и ще се нанесе на прочутия адрес “Даунинг стрийт” 10, където е премиерската резиденция в Лондон.

56-годишният Бърнам е опитен политик, превърнал се в аутсайдер заради несъгласието си да влиза в задкулисни договорки, за да расте в кариерата. След като в продължение на 16 г. е депутат, той

напуска британския парламент през 2017 г.,

за да стане кмет на Манчестър. Оттогава непрекъснато ръководи третия по големина град във Великобритания, като често се застъпва шумно за интересите на по-бедното местно население пред правителството. Така си спечелва прякора Кралят на Севера и одобрението на много от лейбъристите, които смятат, че Стармър и обкръжението му не правят достатъчно, за да отговорят на обществените очаквания за справедливо управление.

До момента Бърнам не е очертал ясен план как смята да го направи, но поне дава вид, че ще бъде различен лидер.

“Той е просто оптимистичен, щастлив и, изглежда, се наслаждава на това да бъде политик. Лидерите или те вдъхновяват, или леко те депресират”, коментира Джон Мактърнан, съветник на бившия премиер Тони Блеър.

Бърнам обича да се представя като приветлив, северен човек, който предпочита тениски пред костюм и вратовръзка, прекарва свободното си време в игра на футбол или пускане на мелодии от 90-те години по време на диджейски битки с приятели. Освен че е харизматичен, той говори прямо, което го отличава от повечето школувани политици.

Роден е в Ливърпул, друг прочут северен град на Англия. Баща му е бил телефонен инженер, а майка му рецепционистка в поликлиника. Двамата му братя са учители. Тъй като родителите им са от ирландски произход, децата посещават римокатолически държавни училища. Това обаче не е пречка Бърнам да бъде приет в престижния Кеймбридж. След като завършва там английска филология, за кратко работи като журналист. Но явно политиката винаги го е привличала, защото бързо става асистент на лейбъристка депутатка, а 7 г. по-късно и самият той е избран за народен представител. Много скоро е назначен и за държавен секретар, което обикновено е класически път към голяма политическа кариера. След като обаче на два пъти се проваля на избори за лидерския пост на Лейбъристката партия, Бърнам предпочита да напусне Лондон и да се завърне в родния Север, позиционирайки се като опонент на системата.

Сега обаче му предстои да се потопи отново в нея и даже да я ръководи. В понеделник направи и първата стъпка в тази посока - раздели се с кметския си екип в Манчестър и се отправи към британския парламент, за да се закълне като депутат. “Хората искат да видят напредък в икономическия растеж, разходите за живот, обществените услуги, жилищата и възможностите за следващите поколения. Политическата промяна никога не бива да отвлича вниманието от отговорността

за подобряване на живота на хората”,

написа Бърнам в социалните мрежи, потвърждавайки, че ще се кандидатира за наследник на Киър Стармър.

Бившият кмет на Манчестър е женен за Мари-Франс ван Хийл. Тя е маркетинг директор в една от големите енергийни компании в Англия и до момента рядко се е появявала с мъжа си на публични събития въпреки дългогодишната му политическа кариера. Родена е в Нидерландия, а двамата се запознават като студенти в Кеймбридж. Заедно са вече от 25 години и имат три деца.