След месец отлагане Киър Стармър даде оставка, останал без доверието на партията си (Обзор)

Великобритания със седми министър-председател за 10 г.

Великобритания отново ще има нов министър-председател – седми за последното десетилетие, което бе белязано от Брекзит, пандемия и иконономическа криза. Точно преди 10 г. страната гласува на референдум за излизане от Европейския съюз, което коства поста не само на тогавашния премиер Дейвид Камерън, но и на още петима след него, които не успяха да изкарат по цял мандат.

Последният от тях Киър Стармър обяви в понеделник, че се оттегля. Той бе принуден да подаде оставка, след като водещи фигури в управляваната от него Лейбъристка партия публично оспориха възможността му да продължи да я ръководи до следващите парламентарни избори през 2029 г. Политическата сила претърпя историческа загуба на провели се наскоро местни избори и се опасява, че ако не направи някаква радикална промяна във водената от правителството си политика, рискува да бъде заличена от набиращи популярност националистически партии през следващите три години. Те остро ги критикуват за обедняването на населението и високата имиграция.

Винаги съм поставял на първо място страната, която обичам, заяви Стармър в емоционална реч, с която обяви оставката си. Повече от месец той отказваше да го стори с мотив, че проблемите се дължат на външни фактори като войни и глобална икономическа нестабилност. Изтъкваше още, че оттеглянето му сега може да хвърли страната в хаос, както и да доведе до още по-големи проблеми за лейбъристите. Така се случи с Консервативната партия, която преди управляваше Великобритания. Тя смени петима свои лидери и министър-председатели за осем години и в крайна сметка изгуби властта.

След като обаче критиците на Стармър се обединиха около бившия кмет на Манчестър Анди Бърнам като евентуален негов наследник, премиерът реши все пак да се оттегли. Той обеща да направи всичко по силите си, за да осигури плавно и организирано предаване на властта. Очаква се това да се случи преди началото на новата сесия на британския парламент през септември. Тъй като Лейбъристката партия има мнозинство в него, не се налага провеждането на нови парламентарни избори, а само на вътрешнопартийни за избор на нов лидер, който автоматично става и министър-председател.

По думите на Стармър наследникът му ще поеме управлението на държава, която е “по-силна и по-справедлива, отколкото е била преди две години”, когато той стана премиер. Самият той смятал да посвети повече време на семейството си. Той изнесе прощалната си реч пред прочутата черна врата на “Даунинг стрийт” 10 в присъствието на съпругата си Виктория и специално ѝ благодари за подкрепата. Тя го прегърна на тръгване, а струпалите се правителствени служители го изпратиха с аплодисменти, макар че Стармър ще продължи да управлява, докато бъде избран следващият министър-председател.