Заради 40-градусови жеги във Великобритания - училища затварят по-рано, отменят жп превози

Заради рекордни жеги във Великобритания се стигна до спиране на влакове, топящи се пътища и прекратяване на учебния ден по-рано, съобщава Дейли мейл.

Днес метеорологичната служба издаде рядко предупреждение за червен код заради екстремните горещини. Предупреждението е за "опасност за живота" заради "значителни смущения в ежедневието", тъй като Обединеното кралство е изправено пред хаос в пътния, железопътния и въздушния транспорт.

Докато температурите скачат до над 40° по Целзий - съвсем близо до рекордните за страната 40,3°, регистрирани през 2022 г., затворените пространства стават непоносими, а училищата вероятно ще затворят заради притеснението, че жегата в класните стаи ще се отрази негативно на здравето на децата.

Някои директори вече потвърдиха, че учебният ден ще бъде прекратен по обяд, докато други разрешиха на учениците да носят спорните си екипи и прекратяват спортните дни. Великобританската Агенция за здравна сигурност заяви, че има "повишен риск за живота за цялото общество".

Междувременно RAC призова шофьорите на автомобили без климатик да отложат неналожителните си пътувания. Общинските съвети в някои райони, сред които Саутхемптън, Кардиф и Бристол поискаха от местните жители да изкарват боклука си по-рано от обикновено, за да могат почистващите екипи да започнат сметосъбирането преди стандартното си работно време. Жегата стигна и до Великобритания СНИМКА: Ройтерс

Влаковите оператори пък планират да разместят някои услуги и да вкарат ограничения в скоростта, защото жегата кара въздушните линии да се разширяват, а релсите да се огъват.

Пътниците по ЖП линиите се ядосаха на промените. "По-скорошно предупреждение щеше да бъде оценено, имайки предвид, че знаем вече повече от седмица, че температурите ще скочат над 30°", написа пътник в социалната мрежа "Екс".

"Неизбежно е да има закъснения по жп линиите, защото жп мрежата просто не е пригодена за такъв тип горещини", пише друг.

"Великобритания и времето: градусите скачат и контролират жп линиите. Тотално прекъсване. Падат няколко сантиметра сняг - тотално прекъсване", коментира потребител.