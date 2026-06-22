В Украйна арестуваха агенти на руското разузнаване, планирали експлозия в Киев

Службата за сигурност на Украйна (ССУ) и украинската полиция задържаха двама агенти на руската Федерална служба за сигурност (ФСС), които са планирали да взривят една от административните сгради в центъра на Киев и са направили опит да избягат в Русия, предаде Укринформ, позовавайки се на ССУ, съобщава БТА.

Разследването разкри, че заподозрените са поставили самоделно запалително устройство, предназначено да възпламени и взриви генератор близо до административната сграда. Планът им е бил да задействат устройството дистанционно, докато пътуват към Беларус, откъдето са възнамерявали да избягат в Русия.

Установено е, че след като са поставили устройството, агентите са се качили на пътнически влак, пътуващ към Черниговска област. Оттам са планирали да преминат незаконно границата по река Днепър с надуваема лодка.

Служителите на правоохранителните органи са разкрили предварително извършителите, документирали са престъпленията им и са ги задържали във влака.

Според материалите по делото атентатът е бил планиран от жители на Киев, вербувани от ФСС. Единият от тях е военнослужещ, който е дезертирал от военната си част, а другият е специалист по маркетинг от столицата.

И двамата са привлекли вниманието на руските разузнавателни служби чрез канали в "Телеграм", в които са публикували коментари в подкрепа на режима в Кремъл.

Руските служби са им обещали, ако изпълнят мисията си, да ги евакуират на руска територия и впоследствие да ги наемат на работа във ФСС.

За да извършат атаката, агентите са получили инструкции как да изработят самоделно запалително устройство, което са поставили под генератор в столичния Шевченковски район.

Според плана на руската страна взривяването на промишленото оборудване е трябвало да причини значителни щети на съседната административна сграда. Освен това двамата мъже са инсталирали скрита камера с дистанционен достъп за ФСС, разположена срещу мястото на планираната атака. За да унищожат доказателствата, заподозрените са я снабдили с второ взривно устройство, което са планирали да взривят след експлозията на генератора.

По време на претърсванията властите иззеха от задържаните смартфони, съдържащи доказателства за сътрудничеството им с врага, както и надуваема лодка, предназначена за планираното им незаконно преминаване на държавната граница.

Установено е, че преди да извършват атентата, те са извършили поредица от пробни операции. По-конкретно, извършителите са създали скривалище с оръжия и боеприпаси в гориста местност в покрайнините на Киев и са изпратили географските му координати на ФСС за по-нататъшно използване при други подривни дейности.

ССУ предприе мерки за осигуряване на обекти на Въоръжените сили на Украйна, представляващи интерес за врага, в рамките на зоната на действие на агентите.

Следователите уведомиха двамата мъже, че са заподозрени за извършването на престъпления по Наказателния кодек във връзка със завършен опит за извършване на терористичен акт. В момента се разглежда въпросът за това дали действията им да бъдат допълнително класифицирани като държавна измяна, извършена при военно положение.