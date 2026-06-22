Бившият шеф на Федералния резерв на САЩ Алън Грийнспан почина на 100 години

Определян е като архитекта на глобализацията

Управлява американската икономика при трима президенти - Рейгън, Буш и Клинтън

Бившият шеф на американския Федерален резерв Алън Грийнспан почина на 100 години. За смъртта му съобщи неговата съпруга, цитирана от Ен Би Си и Би Би Си. Причината за смъртта му са усложнения на Паркинсона, от който Грийнспан е страдал, казва съпругата му Андреа Митчъл, която е репортер в Ен Би Си.

В него пише още, че Грийнспан е бил "огромен човек, който помогна за оформянето на американската икономика през десетилетията и под управлението на президенти и от двете партии (Демократите и Републиканците в САЩ - б.р.), но винаги бе честен и признаваше грешките си".

За близо 20 години, Грийнспан бе натоварен със защитата на американския долар и икономиката на страната. Като шеф на Федералния резерв от 1987 до 2006 г., пост, определян като втория най-важен в страната след президентския, той ръководеше най-дългия устойчив период на икономически растеж на САЩ от цяло поколение.

Описван като "Богът в машината" на американските финанси, Грийнспан отказваше всички искания за интервюта, докато бе в резерва. Медиите и паричните пазари се осланяха на малкото му публични изявления, а табела в офиса му гласеше "Всичко започва оттук".

Но критиците твърдят, че прекомерната зависимост от лесни кредити е подхранила балона в края на 90-те години и е причинила кризата с високорисковите ипотеки от 2008 г. Тогава от Федералния резерв заявиха, че политиките и икономическото мислене на Грийнспан са оставили "траен отпечатък върху тази институция, върху по-широката област на икономиката и върху страната".

В свое изявление в понеделник, централната банка заяви: "Той внесе строга аналитична дисциплина в паричната политика и помогна за установяването на доверие, което остава един от най-важните активи на Федералния резерв".

Според Федералния резерв, наследството на Грийнспан продължава да "живее" в институцията чрез икономистите, които обучил и вдъхновил като шеф на институцията.

Алън Грийнспан е роден в Ню Йорк на 6 март 1926 г. Отгледан е само от майка си, която работи в магазин за мебели. Като малък Грийнспан далеч не е обещаващ икономист - бил талантлив музикант, изучаващ кларинет в престижното музикално училище "Джулиярд" в града.

Той дори свирил в банда заедно със Стан Гец, легендарен джаз саксофонист, преди да започне турне из страната с бандата на Хенри Джером. Този странстващ начин на живот му дал ценна практическа представа за функционирането на американския бизнес.

И докато музикантите в обкръжението му прекарвали вечерите си в пушене на марихуана, Грийнспан се заел с учене по икономика и водене на сметките на групата. Когато навършил 19 г., записал икономика в Нюйоркския университет, където става "апостол" на свободния пазар и в крайна сметка си намира работа като икономически консултант, а по-късно и като член на борда на директорите на JP Morgan.

През 1952 г. се среща с писателя и социален психолог с десни възгледи Аян Ранд, чиито възгледи се превръщат в основно вдъхновение за него. Тя го оприличава погребален агент, заради страстта му към тъмни, черни костюми.

Въпреки това младият икономист подкрепил нейното вярване, че обществото функционира най-ефективно, когато хората преследват активно собствените си интереси, изключвайки тези на обществото като цяло.

В статия, която пише през 1966 г., той обявява "социалната държава" като "нищо повече от механизъм, чрез който правителствата конфискуват богатството на продуктивните членове на обществото".

В края на 60-те години, когато успешно успява да предвиди рецесията на Айзенхауер, Грийнспан става съветник на Ричард Никсън по време на успешната му президентска предизборна кампания през 1968 г. По-късно той става ръководител на Съвета на икономическите съветници.

След време Грийнспан пише, че намира президента за "тъжен, параноичен, мизантроп и циник", но успехът на икономиста в ограничаването на инфлацията впечатлява наследниците на Никсън.

Джералд Форд моли Грийнспан да продължи да работи в Съвета на икономическите съветници. В началото на 80-те следващият президент Роналд Рейгън пък го избира да води разследване на реформата на американската държавна пенсионна система.

През август, 1987 г., Рейгън го повишава до председател на Федералния резерв на САЩ, а през следващите две десетилетия Грийнспан се превръща в един от най-влиятелните хора в света.

Справянето му с кризата на фондовия пазар през октомври 1987 г., при която цените на акциите падат с над 30%, печели много похвали на Грийнспан. Неговото изявление за доверие в икономиката пък успява да успокои нервите, а улесняването на евтините кредити помага на банките да се задържат на повърхността.

Това е подход, който се използва отново и отново, когато пазарите изпадат в криза. Грийнспан бе преизбран за шеф на Резерва от Джордж Буш (баща), въпреки че по-късно президентът се оплаква, че бавното икономическо възстановяване е сложило край на шансовете му за втори мандат.

Изненадващо Бил Клинтън, избран от Демократичната партия, също оставя Грийнспан на поста. Но неговото решение е наградено, защото под ръководството на опитния икономист, следва златна ера на финансов растеж в края на 90-те години.

Впоследствие икономистът хвали Клинтън в мемоарите си, заради "последователния, дисциплиниран и фокусиран подход към дългосрочния икономически растеж". В същото време се оплаква, че Републиканските администрации просто губят контрол над публичните разходи.

В свободното си време възрастният икономист се отдава на тениса, като е определян за опитен и ентусиазиран играч. Има кратък брак с канадска актриса, който продължава по-малко от година. След това има връзка с тв звездата Барбара Уолтърс, преди да се ожени за репортерката на Ен Би Си Андреа Митчъл през 1997 г. В същата година грандиозният спад на "тигровите икономики" в Югоизточна Азия, го поставя пред поредното изпитание. Като намали лихвените проценти в САЩ, той показва вяра, че ситуацията ще се възстанови и по този начин подпомага световната икономика. Алън Грийнспан със съпругата му Андреа Митчъл СНИМКА: Ройтерс

Почти същото се случи, когато много компании, надценени от инвеститорите, не успяха да оправдаят очакванията си и фалираха през март 2000 г. Пазарът, каза тогава Грийнспан, бе демонстрирал „ирационален ентусиазъм".

Федералният резерв повиши нивата на интерес и след това ги отразя рязко, след като потребителите значително намалиха разходите си

Но Грийнспан бе обвинен за културата на ниските лихвени проценти, която е позволила на този балон да се разрасне. Нобеловият лауреат Пол Кругман е един от критиците му.

"Той не повиши лихвените проценти, за да ограничи ентусиазма на пазара, изчака балонът да се спука... след което се опита да почисти бъркотията след това", оплаква се Кругман.

След терористичната атака от 11 септември, при която падат кулите близнаци в Ню Йорк, Грийнспан намалява лихвените проценти, за да подпомогне икономиката на САЩ, и призовава Джордж Буш да свали Саддам Хюсеин, в случай че иракският диктатор предизвика хаос на световните енергийни пазари.

През 2006 г. се оттегля от поста си във Федералния резерв, след като изкарва на него 5 мандата. Година по-късно настъпи спад на пазара на жилища в САЩ, който Федералният резерв не успя да предвиди. Кризата с високорисковите ипотеки срина банките и предизвика най-тежкия световен икономически спад след Голямата депресия.

Според критиците политиката на Грийнспан за ниски лихвени проценти след 11 септември доведоха до рязко покачване на цените на жилищата и прекалено ентусиазирана продажба на ипотеки от банките.

Говореше се също, че неговото отвращение към регулирането на банките и практиката им да използват сложни финансови инструменти като деривати, за да застраховат кредитирането си, е влошило проблема. През октомври 2008 г. Грийнспан призна, че е вложил твърде много вяра в свободния пазар и не е обърнал достатъчно внимание на опасностите от високорисковото кредитиране.

Каза още, че е вярвал, че във финансовата индустрия може да се разчита на „саморегулиране", защото винаги би било в негов най-добър интерес да го прави.

В показания пред Конгреса бившият председател на Федералния резерв призна, че банките са доказали, че неговите възгледи за свободния пазар и против регулациите са погрешни. „Открих недостатък. Не знам колко значителен или постоянен е той. Но съм много разстроен от този факт", коментира той тогава.

Със сигурност Алън Грийнспан ще бъде запомнен като човека, който повече от всеки друг е оформил модерната американска икономика. През 20-те години начело на Федералния резерв редица президенти и много американци го определят като финансово гуру и талисман срещу лоши времена.

По време на дългата си кариера е награден с президентския медал "Свободата на Вашингтон" и има почетно рицарско звание от британската кралица Елизабет Втора. В късните си 90 години остава търсен икономически съветник и експерт. Никога не е бил фен на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп, а по времето на първия му мандат описва популистките му практики като "крясък от болка", който няма да повиши жизнените стандарти в страната.

Критик е и на решението на Великобритания да напусне Европейския съюз, като за него Брекзит е най-лошият възможен изход.

На почти 100 г. той се появи по телевизията, предупреждавайки, че администрацията на Байдън повишава лихвените проценти твърде бързо през 2023 г. Юбилея си отпразнува през март тази година.