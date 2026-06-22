Почина легендарният музикален продуцент Клайв Дейвис

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Почина музикалният продуцент Клайв Дейвис – човекът, стоящ зад кариерите на редица легендарни изпълнители, сред които Уитни Хюстън, Брус Спрингстийн и Карлос Сантана.

Дългогодишният музикален директор и основател на Arista Records и J Records е починал в понеделник в дома си в Ню Йорк на 94 години, съобщава, пише "Дейли Мейл".

Само преди месец Дейвис беше хоспитализиран в родния си щат заради инфекция на горните дихателни пътища, но беше изписан няколко дни по-късно.

Дейвис беше титан в музикалната индустрия, помогнал за изграждането на кариерите на Арета Франклин, Джанис Джоплин, Алиша Кийс, Кери Ъндърууд и много други.

Той беше бивш президент на музикалните компании Columbia Records и главен творчески директор на Sony Music Entertainment.

Последната му публична поява беше на благотворителната вечеря и търг на на фондация "Голдън Паркс" на 19 май в Ню Йорк. Там той седеше до една от своите протежета – Алиша Кийс.

Клайв Дейвис е роден през април 1932 г. в квартал Бруклин и изучава политически науки в Университета в Ню Йорк. По-късно завършва право в Харвард през 1956 г.

През 60-те години става главен юрисконсулт на Columbia Records, а през 1966 г. е назначен за вицепрезидент и генерален мениджър. Година по-късно достига важен етап в кариерата си, когато става президент на Columbia Records, където развива интереса си към рок и фолк музиката.

След посещението си на Monterey Pop Festival през 1967 г. той подписва договор с групата на Джанис Джоплин.

Сред другите изпълнители, с които по-късно работи, са Чикаго, Карлос Сантана, Били Джоел, Брус Спрингстийн, Аеросмит.

През 2000 г. Дейвис става част и от залата на славата на рокенрола.

Дейвис има заслуги и за успеха на Саймън и Гарфънкъл, Анди Уилямс и Барбара Стрейзънд.

Той назначава за свой служител певеца Орландо, който впоследствие става вицепрезидент на Columbia/CBS Music. През 1969 г. именно Орландо подписва договор с Бари Манилоу.

След напускането на Columbia, Дейвис основава Arista Records през 1974 г. Лейбълът, който днес е собственост на Sony Music Entertainment, помага за старта на кариерите на Уитни Хюстън, Бари Манилоу, Пати Смит, Арета Франклин.

Под шапката на Arista той работи и с Алиша Кийс, Кени Джи. През 1989 г. Дейвис основава LaFace Records заедно с Ел Ей Рийд и Бейбифейс. Сред артистите на компанията са Ъшър, Пинк и Тони Бракстън.

Пет години по-късно музикалният магнат съосновава Bad Boy Records заедно с Шон Комбс, известен още като Пи Диди.

През 2000 г. Дейвис напуска Arista и създава J Records, където работи с Ани Ленокс, Алиша Кийс, Джеймо Фокс, групата Maroon 5, Дженифър Хъдсън, Кеша и Род Стюарт.

През 2002 г. Bertelsmann Music Group придобива мажоритарен дял в J Records, а по-късно лейбълът започва работа под шапката на RCA Music Group. През 2011 г. компанията става част от RCA Records.

През годините Клайв Дейвис печели четири награди "Грами" като продуцент, включително за „Албум на годината" за саундтрака към "Бодигарда" на Уитни Хюстън. „Музиката е необходима съставка в живота на хората", казва Дейвис.

„Независимо каква технологична революция настъпва, музиката никога няма да остарее. Хората имат нужда от музика и винаги са имали – независимо дали става дума за църковни традиции, поп, соул, рок или джаз. Това е естествена и основна съставка, необходима за пълноценния живот", добавя той.

През 2021 г. Дейвис е диагностициран с парализа на Бел - състояние, при което настъпва внезапна слабост или парализа на мускулите от едната страна на лицето.

По-рано тази година той сподели пред сп. Variety, че продължава активно да следи новата музика. Той разказа и за последната си среща с Алиша Кийс в Маями: „Прекарахме целия уикенд заедно, тя доведе и двамата си синове. Но не ставаше дума само за спомени – обсъждахме къде се намира музиката днес, накъде върви и колко сложна е станала посоката на развитие на една музикална кариера."