Израелски удар в град Газа отне живота на ученичка и рани няколко души

Израелски въздушен удар в град Газа отне живота на ученичка и рани няколко души, съобщи палестинската агенция УАФА. Според израелската армия цел на атаката е бил автомобил, в който се е намирал член на военното крило на "Хамас".

Очевидци разказват, че по автомобила са били изстреляни четири ракети, но хората в него са успели да избягат. Израелските военни, цитирани от ДПА, заявиха, че съжаляват за пострадалите цивилни и подчертаха, че са взети мерки за избягване на жертви сред населението.

Палестинското министерство на образованието осъди удара, довел до смъртта на ученичката, и призова международната общност да окаже натиск за прекратяване на атаките и за по-добра защита на учениците, учителите и образователните институции, пише БТА.

Междувременно напрежението на Западния бряг продължава да нараства на фона на войната в Газа, започнала през октомври 2023 г. Протести избухнаха, след като палестинското министерство на здравеопазването съобщи, че двама палестинци на 15 и 19 години са били застреляни в град Бейт Умар, северно от Хеброн, а други двама младежи са били ранени.

Израелската армия заяви, че военнослужещите са реагирали на нападение с коктейли "Молотов" и палене на гуми в близост до еврейско селище. В знак на протест срещу смъртта на двамата младежи в Бейт Умар беше обявена стачка.

По данни на палестинските власти над 1000 палестинци са загинали през последните две години и половина. Същевременно зачестяват и нападенията на еврейски заселници срещу палестинското население. Според палестински източници от влизането в сила на примирието в Газа през октомври миналата година над 1000 души са загубили живота си при многократни нарушения на споразумението за прекратяване на огъня.