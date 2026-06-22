Макрон и Карни похвалиха Стармър за подкрепата му за Украйна

Канадският премиер Марк Карни оцени усилията, положени от Киър Стармър на международната сцена, след като британският премиер подаде оставка, предаде Франс прес.

„Беше привилегия да работя заедно със сър Киър Стармър, след като той оглави усилията на международната общност за подкрепа на Украйна" и „за засилване на НАТО", заяви Карни в социалната мрежа "Екс". Канадският министър-председател е бивш управител на Английската централна банка в периода 2013-2020 г.

По-рано днес френският президент Еманюел Макрон също благодари на Стармър, като открои ролята му за укрепването на връзките между Франция и Великобритания, както и ангажираността му към Украйна.

„Искам да благодаря на премиера Киър Стармър за приноса му за засилването на френско-британските отношения, ангажимента му към Коалицията на желаещите за Украйна и усилията му за възобновяване на отношенията между Великобритания и Европейския съюз", написа Макрон в "Екс".

Френският държавен глава увери, че ще „продължи по пътя в полза на нашите народи и на Европа", пише БТА.

По-рано Стармър обяви, че подава своята оставка. През последните дни британските медии активно спекулираха с бъдещето му начело на правителството. Натискът върху него рязко се засили в края на миналата седмица, когато кметът на Манчестър Анди Бърнам спечели място в британския парламент, което му даде възможност официално да оспори лидерството в Лейбъристката партия. Това задълбочи вътрешнопартийните напрежения и постави под въпрос способността на Стармър да запази позициите си.

В изявление пред резиденцията на премиера на Даунинг стрийт 10 Стармър обяви, че се оттегля както от премиерския пост, така и от лидерството на Лейбъристката партия.

„Идването ми на Даунинг стрийт преди две години беше най-гордият момент в живота ми", заяви той. Стармър подчерта, че е влязъл в политиката с желанието да подобри живота на милиони хора, а след напускането на поста възнамерява да се посвети на семейството си.

„След като напускам най-сериозната работа в страната, ще се отдам на най-важната", каза развълнуваният Стармър, като благодари на съпругата си Вик за подкрепата през годините. По думите му решението за оставката е било съгласувано с крал Чарлз III.