Иран: Не сме договарял нови ангажименти по ядрената си програма със САЩ

Техеран не е поемал никакви нови ангажименти по ядрената си програма по време на проведените в неделя преговори със САЩ в Швейцария, нито са били водени преки преговори по този въпрос. Това заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи пред държавната агенция ИРНА, цитиран от Ройтерс и БТА.

След срещата вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Иран се е съгласил отново да допусне инспектори на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), като по думите му проверките могат да започнат още тази седмица, дори и в рамките на днешния ден.

Багаи обаче подчерта, че взаимодействието на Иран с МААЕ ще продължи единствено „в съответствие с действащите процедури, при условие че бъде одобрено от иранския парламент и в съответствие с решенията на Върховния съвет за национална сигурност".

След преговорите Ванс определи срещата като „важен етап за американския народ и първата стъпка към трайно ядрено разоръжаване или към окончателното прекратяване на програмата за ядрени оръжия на Иран". „Положихме много добра основа за успешно окончателно споразумение", добави той.

Американският вицепрезидент коментира и ситуацията в Ливан, като я определи като „процес, който още е в развитие". По отношение на замразените ирански активи той заяви: „Искахме да създадем механизъм, чрез който да гарантираме, че средствата ще помагат на иранския народ, а няма да бъдат използвани за финансиране на тероризъм".

Ванс отбеляза още, че „Ормузкия проток е отворен", след като в навечерието на преговорите Иран обяви, че стратегическият морски път е затворен отново заради продължаващите израелски удари в Ливан.