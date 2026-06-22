Рубио ще обиколи страните от Персийския залив, за да обсъдят споразумението с Иран

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще бъде от утре до четвъртък на обиколка в Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн. Посещението ще даде възможност на администрацията на президента Доналд Тръмп да представи директно пред арабските си съюзници от Персийския залив предварителното споразумение с Иран, предаде Ройтерс.

Пътуването на Рубио се осъществява на фона на засилена дипломатическа активност, свързана с Иран. Миналата сряда Тръмп подписа Меморандума за разбирателство с Техеран по време на посещението си при френския президент Еманюел Макрон във Версай. Документът постави началото на 60-дневен срок, в рамките на който Вашингтон и Техеран трябва да постигнат по-всеобхватно споразумение.

През уикенда американски преговорен екип, оглавяван от вицепрезидента Джей Ди Ванс, участва в преговори в Швейцария с посредничеството на представители на Катар и Пакистан. Първият кръг от разговорите приключи днес, а техническите дискусии се очаква да продължат през цялата седмица.

Докато е в Бахрейн, Рубио ще се срещне и със Съвета за сътрудничество в Залива (ССЗ) – организация на шест сунитски монархии, в която освен Бахрейн влизат още Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, Обединените арабски емирства и Оман, съобщи говорителят на Държавния департамент Томи Пигот, информира БТА.

По думите на Пигот Рубио, който е и съветник по националната сигурност в Белия дом, ще обсъди редица регионални приоритети, включително меморандума за разбирателство с Иран, усилията за осигуряване на пълен, свободен и безопасен транзит през Ормузкия проток, както и значението на мира и стабилността в региона.

Макар лидерите на ССЗ като цяло да подкрепиха усилията за прекратяване на американско-израелската война с Иран, много от тях изразяват сериозни опасения относно конкретните условия на меморандума за разбирателство, подписан от Тръмп миналата седмица.

Особено безпокойство сред високопоставените представители в региона предизвиква възможността за създаване на фонд за възстановяване на стойност 300 млрд. долара за Техеран. Според лидерите от Персийския залив Ислямската република може да използва тези средства за възстановяване на военния си потенциал и за финансиране на регионални групировки, които действат като нейни марионетки.

Допълнително притеснение за съюзниците на Вашингтон в Персийския залив е фактът, че в меморандума не се разглежда иранската програма за балистични ракети. През последните месеци някои от държавите в региона бяха обект на ирански атаки с ракети и дронове.

В Обединените арабски емирства, Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн и Катар са разположени американски военни бази, които представляват основен елемент от архитектурата за сигурност на САЩ в Близкия изток. Според Ройтерс дори ограничено преосмисляне на отношенията в сферата на сигурността между тези държави и Вашингтон би могло да окаже значително влияние върху американската военна стратегия в региона.

Подробности за посещението на Рубио, включително точният график на визитите му в ОАЕ, Кувейт и Бахрейн, както и списъкът на лидерите и официалните представители, с които ще се срещне, засега не са оповестени.