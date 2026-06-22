15 загинаха при пожар в център за обучение по анимация в Индия (Видео)

Най-малко 15 души, повечето от които студенти, са загинали при пожар в център за обучение по анимация в град Лакнау, в Северна Индия, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Трагедията е станала в района Алигандж на Лакнау – столицата на най-населения щат в Индия, Утар Прадеш. На кадри от мястото се виждат служители в униформи, които изнасят тела, докато в близост се е събрала голяма тълпа хора.

По информация на полицията в сградата по време на инцидента са се намирали около 21 студенти. Четирима от тях са с по-леки наранявания и състоянието им е стабилно, а други двама са в тежко състояние, пише БТА.

Заместник-главният министър на Утар Прадеш Браджеш Патак заяви, че причините за пожара все още се изясняват и е започнато разследване.

Инцидентът идва само няколко седмици след друг тежък пожар в хотел в Делхи на 3 юни, при който загинаха над 20 души, сред които и около десетина чуждестранни граждани. Случаят отново поставя на дневен ред въпросите, свързани със спазването на противопожарните изисквания в Индия.