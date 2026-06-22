Петима загинали и десетки ранени при украински ракетен удар във Воронеж

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Петима души са загинали и няколко десетки са ранени при украински ракетен удар срещу руския град Воронеж, съобщи губернаторът на Воронежка област Александър Гусев, цитиран от Ройтерс.

Гусев уточни, че най-сериозни щети е понесъл промишлен обект, разположен на левия бряг на река Воронеж. По негови думи атаката е предизвикала пожар, който впоследствие е бил потушен.

Той допълни още, че по-голямата част от служителите на атакуваното предприятие са успели да се укрият в убежище и не са пострадали при ракетния удар. Същевременно има данни за нанесени щети по десет жилищни блока вследствие на паднали отломки от ракети, предаде БТА.

Украинските военни от своя страна заявиха, че са нанесли удар по завод, който произвежда електроника за ракети, във Воронежка област.

Според информация на ТАСС, цитираща пресслужбата на градската администрация, над 50 автомобила също са били повредени в резултат на унищожаването на високоскоростни въздушни цели над Воронеж.