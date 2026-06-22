Хаос в анексирания Крим - опашка от 700 коли напуска полуострова, където липсва ток и вода

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Опашката от автомобили за напускане на анексирания Крим откъм Керч е надхвърлила 700 превозни средства, съобщава Telegram каналът "Кримски мост: оперативна информация", цитиран от "Медиапул". Хората напускат региона на фона на влошаващата се ситуация с горивата, водоснабдяването и електроснабдяването вследствие на украински атаки.

Някои от тях публикуват видеоклипове в социалните мрежи, в които споделят впечатленията си от обстановката. В един от видеозаписите млада жена възкликва:

"Това е пълен ужас! Господи, защо съм тук? Искам да се върна в Москва!"

В друг клип мъж се оплаква от прекъсванията на комуналните услуги:

"Нито ток, нито вода, нито нищо! Едни глупаци започнаха войната, други глупаци я подкрепиха и още я подкрепят."

Той допълва, че има четирима синове и няма намерение да ги изпраща на война срещу Украйна.

"Нито аз ще отида, нито възнамерявам да умирам. Роден съм, за да живея и да бъда полезен на обществото."

Жители показват и рафтове на хранителни магазини с обяви за ограничения върху количествата стоки, които могат да бъдат закупени от един човек. В друг видеоклип млад мъж разказва, че е бил принуден да постави катинар на резервоара на автомобила си, за да не му източат бензина.

"Не ние сме такива, времената са такива", коментира авторът.

В нощта на 21 юни украински безпилотни апарати атакуваха петролната база в търговското пристанище на Керч и пристанище "Кавказ". След това местните власти напълно спряха продажбата на горива на всички бензиностанции на полуострова както за граждани, така и за фирми, включително и по талонна система. Керченската фериботна линия беше затворена, а движението на тежкотоварни камиони по Кримския мост беше забранено.

Същия ден в редица райони на Крим започнаха прекъсвания на електрозахранването. Без ток останаха северозападният, централният и южният енергиен район на полуострова. В Севастопол, Алушта, Армянск, Красноперекопск и Джанкой бяха въведени режимни спирания на тока. В Джанкой беше ограничено и водоснабдяването.

Според "Кримски вятър" причината е повреда на Таврическата ТЕЦ в резултат на удар. Съобщава се за изгорял резервоар, повредена фасада и пробойна в корпуса на съоръжението.

На този фон назначеният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов обяви спиране на приема на деца във всички летни лагери до 1 септември.

Туристическият сезон на полуострова на практика е провален. Според Travelline резервациите през последните две седмици са намалели с 58% спрямо същия период на миналата година, а през юни са били с 50% по-малко в сравнение с май.

На пазара на недвижими имоти в Севастопол също се наблюдава спад. Според "Крим.Реалии" предлагането на апартаменти значително надвишава търсенето, а продавачите са готови да намалят цените с до 40%.

Командващият Силите за безпилотни системи на ВСУ Роберт Бровди заяви, че Крим постепенно губи значението си за Русия като военен плацдарм. Според него предстоят транспортна изолация, провален туристически сезон и недостиг на ресурси.

"Както беше преди, вече няма да бъде", подчерта той.

Междувременно председателят на Меджлиса на кримскотатарския народ Рефат Чубаров призова руснаците да напуснат полуострова, "докато Керченският мост все още стои".