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ФБР задържа още двама за планиране на атентат на ММА боевете пред Белия дом

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Доналд и Мелания Тръмп по време на MMA събитието в Белия дом.

ФБР задържа още двама мъже, за които се смята, че са планирали атаки срещу ММА боя в Белия дом, който се проведе в чест на 80-годишнината на президента на САЩ Доналд Тръмп.

От американското правосъдно министерство заявиха, че арестуваните са обвинени в заговор за убийство, предаде БТА. Единият бил задържан в петък, а другият - в неделя. И двамата вече са се изправили пред съда.

С тези последни арести броят на обвинените по случая вече е седем. Миналата седмица прокуратурата повдигна обвинения срещу още петима заподозрени. За тях се твърди, че са готвели координирана атака срещу ММА боя и срещу хора от екипа на Тръмп.

Според разследването групата е планирала да използва дронове с експлозиви, за да предизвика паника и евакуация на хилядите посетители. След това снайперисти трябвало да открият огън по висши кадри от тълпата.

Шефът на ФБР Каш Пател заяви, че службите са получили информация за потенциалната заплаха четири дни преди събитието. И допълни, че навременната намеса на служителите му е успяла да спре атаката.

Това е пореден случай, в който е застрашен живота на американския президент, наред с други служители на Белия дом. През 2024 г. Тръмп преживя опит за убийство в Пенсилвания и се размина с рана на ухото, през септември същата година имаше втори атентат срещу него във Флорида, както и друг през април т.г. по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите, наред с други отправени заплахи за живота му.

Доналд и Мелания Тръмп по време на MMA събитието в Белия дом.

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