Тръмп заплаши Иран: Ще направя каквото трябва, ако не спазвате споразумението

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Доналд Тръмп заплаши Иран, че ще направи "каквото трябва", ако не спазват споразумението или се "държат зле".

Американският президент подчерта, че нещата вървят добре засега и Ормузкият проток е изцяло отворен. Той када, че докато Иран проявява уважение, проблеми няма да възникнат, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп посочи, че Иран следва да използва активите си, които ще бъдат размразени, за покупка на храни изключително от САЩ.

"Всички тези пари ще се върнат под формата на покупки на храни, от каквито те отчаяно се нуждаят. Те са 91 милиона души, които трябва да бъдат нахранени. Затова парите, които ще размразим ще се върнат при нашите фермери", заяви американският президент.

Управителят на Централната банка на Иран заяви, че страната не е длъжна да закупува продукция от САЩ по силата на нито едно съществуващо споразумение.

Между САЩ и Иран засега има временно мирно споразумение, но не и окончателен договор. Последните дни усилено се водят преговори в Швейцария с посредничеството на Пакистан.

Засега двете страни се договориха да спрат военните действия, както и да отворят Ормузкия проток за корабоплаване. САЩ постепенно облекчава санкциите.

Основен спор остава ядрената програма на Иран, тъй като Вашингтон настоява да бъде ограничено обогатяването на уран. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс обяви, че Техеран се е съгласил отново да допусне в страната инспектори от Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).