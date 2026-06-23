В Естония откриха разбил се украински дрон - бил пълен с експлозиви

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Разбил се украински дрон с пет килограма експлозиви откриха в Естония.

Смята се, че той е навлязъл във въздушното пространство на балтийската страна в началото на юни. Местен жител открил останките от дрона, докато косял висока трева в поле в община Руге до границите с Латвия и Русия.

Още отломки пък били открити върху дърво наблизо. Смята се, че именно оттам е паднал самият дрон, обясни Харис Пуусеп, шеф на Естонската служба за вътрешна сигурност (КАПО), предаде БТА.

И отбеляза, че дронът вероятно се е разбил на 3 юни по време на украинска атака срещу Русия. По това време радарните системи на естонската ПВО засякоха много дронове, което наложи излитането на изтребители на НАТО.

Малко след това обаче сигналът на дрона изчезнал близо до мястото, където по-късно бяха открити отломките. Това станало на 10 юни, след което разследващите са огледали мястото. Районът бил отцепен, а властите увериха, че няма опасност за населението.

Пуусел отбеляза, че закъснението при съобщаването на инцидента се дължи на военните учения, провеждани по същото време.