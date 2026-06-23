Ким Чен Ун: Ползваме статута си на ядрена сила, за да се справим с глобалната несигурност

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Северна Корея да ползва статута си на ядрена мощ е единственият начин да се справи с настоящата глобалната сигурност, заяви лидерът на страната Ким Чен Ун, цитиран от Ройтерс.

Според него "невъобразимите и изненадващи инциденти и събития" по света се случват заради "гангстерската" алчност на държави хегемони. Това от своя страна пък прави конфликтите по света още по-жестоки. Ким наред с това обвини САЩ в задълбочаване на кръвопролитията в Близкия изток и Европа, визирайки войните в Иран и Украйна.

По време на речта си на пленума на Централния комитет на управляващата Корейска трудова партия, Ким обвини САЩ и Южна Корея, че правят по-опасна и ситуацията на Корейския полуостров по-опасна.

"Трайното разширяване и укрепване на ядрените сили и пълното използване на статута на притежаваща ядрени оръжия държава е най-правилният и единствен начин активно и уверено да се справим с непредсказуемата международна военна и политическа ситуация, която се усложнява в много отношения", отбелязва севернокореецът, пише БТА.

Няма яснота обаче за това какви точно ще прави Пхенян с ядрения си арсенал.

Наред с това Ким също така разпореди засилено производство на конвенционални оръжия и ускорено строителство на 10 хил. тонен крайцер, способен да носи стратегически управляеми ракети.

Вероятно причина за речта на Ким е призивът на Г-7 за денуклеаризация на Северна Корея, който беше остро осъден от сестрата на лидера Ким Йо Чен.

Тя посочи, че този призив е в разрез с конституцията на КНДР и е посегателство върху суверенитета на страната.