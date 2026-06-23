Напрежение в Гърция заради паметна плоча на Гоце Делчев

Поставянето на мраморна възпоменателна плоча на Гоце Делчев в изоставеното село Баница (днес Кариес) край Серес предизвика реакции в Гърция и отново насочи вниманието към една от най-оспорваните исторически личности на Балканите.

Плочата е монтирана върху полуразрушената камбанария на старата църква в селото, където на 4 май 1903 г. загива Гоце Делчев по време на сражение. Според гръцки медии тя е поставена без официално разрешение от местните власти, а снимки, публикувани в България и Северна Македония, показват как двама мъже извършват монтажа.

На паметния знак Гоце Делчев е определен като „български революционер и войвода", борил се за свободата на българите в Македония и Одринско. Именно този текст предизвиква коментари, тъй като личността и историческото наследство на революционера продължават да бъдат предмет на спорове между България и Република Северна Македония.

През годините мястото неведнъж е посещавано от български организации и граждани, които отдават почит на Делчев. В същото време гръцките власти традиционно подхождат внимателно към всякакви инициативи, свързани с поставянето на паметници и мемориални знаци без необходимите разрешителни.

Случаят придоби допълнително значение и заради изявление на тогавашния българския президент Румен Радев през 2022 г., когато по време на посещение в София беше обсъдена възможността за официален мемориал на мястото на гибелта на Гоце Делчев. Тогава гръцката страна заяви, че подобно искане може да бъде разгледано по установения ред.

Засега остава неясно дали ще последват действия от страна на гръцките институции относно поставената плоча, но случаят отново показва колко чувствителни остават историческите теми на Балканите повече от век след събитията.