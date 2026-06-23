ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

18 са вече жертвите на жегите във Франция, сред тя...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23094280 www.24chasa.bg

Гърция отхвърли идеята за таван на наемите и залага на повече жилища на пазара

Бойка Атанасова, Атина

1532
Гърция СНИМКА: Pixabay

Гръцкото правителство няма намерение да въвежда общ таван на наемите за частните жилища въпреки продължаващото поскъпване на пазара. Вместо административно ограничаване на цените властите ще се опитат да увеличат предлагането на жилища чрез обновяване на празни апартаменти, развитие на социални жилища и стимули за връщане на неизползвани имоти на пазара.

Това става ясно от новата Национална стратегия за жилищна политика, представена за обществено обсъждане от Министерството на социалното сближаване и семейството. Документът е определян като първата цялостна дългосрочна стратегия на страната за справяне с жилищната криза.

Според правителството налагането на таван на наемите може да доведе до обратен ефект, да намали броя на предлаганите жилища, да обезкуражи инвестициите в ремонти и да увеличи дела на нерегламентираните договорки между наемодатели и наематели.

Вместо това държавата ще насърчава обновяването на необитаеми жилища, ще подкрепя програми за социални жилища и ще предоставя стимули за собствениците да отдават имотите си под дългосрочен наем. Част от мерките включват и субсидии за ремонт на празни апартаменти през 2026 г.

От правителството подчертават, че понятието „регулиран наем" ще се прилага единствено в рамките на социалните жилищни програми и няма да засяга свободния пазар на частни имоти.

Въпреки планираните мерки въпросът за достъпността на жилищата остава особено актуален в Атина, Солун, островните райони и популярните туристически дестинации, където търсенето продължава да изпреварва предлагането и поддържа високи наемни цени.

Гърция СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики събра куфара и тръгна към морето (Видео)