Гърция отхвърли идеята за таван на наемите и залага на повече жилища на пазара

Гръцкото правителство няма намерение да въвежда общ таван на наемите за частните жилища въпреки продължаващото поскъпване на пазара. Вместо административно ограничаване на цените властите ще се опитат да увеличат предлагането на жилища чрез обновяване на празни апартаменти, развитие на социални жилища и стимули за връщане на неизползвани имоти на пазара.

Това става ясно от новата Национална стратегия за жилищна политика, представена за обществено обсъждане от Министерството на социалното сближаване и семейството. Документът е определян като първата цялостна дългосрочна стратегия на страната за справяне с жилищната криза.

Според правителството налагането на таван на наемите може да доведе до обратен ефект, да намали броя на предлаганите жилища, да обезкуражи инвестициите в ремонти и да увеличи дела на нерегламентираните договорки между наемодатели и наематели.

Вместо това държавата ще насърчава обновяването на необитаеми жилища, ще подкрепя програми за социални жилища и ще предоставя стимули за собствениците да отдават имотите си под дългосрочен наем. Част от мерките включват и субсидии за ремонт на празни апартаменти през 2026 г.

От правителството подчертават, че понятието „регулиран наем" ще се прилага единствено в рамките на социалните жилищни програми и няма да засяга свободния пазар на частни имоти.

Въпреки планираните мерки въпросът за достъпността на жилищата остава особено актуален в Атина, Солун, островните райони и популярните туристически дестинации, където търсенето продължава да изпреварва предлагането и поддържа високи наемни цени.