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Хеликоптер се разби в Аляска, екипажът оцеля по чудо

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Хеликоптер СНИМКА: Pixabay

Хеликоптер на бреговата охрана на САЩ се разби в североизточната част на Аляска. Четиримата от екипажа са оцелели по чудо, разминавайки се с леки нараняваня, съобщиха местните власти. 

Хеликоптерът MH-60 Jayhawk се е разбил на няколко километра от Ситка, пише Асошиейтед прес, цитирана от БТА. 

Инцидентът е станал около 10 ч. сутринта местно време (21 ч. българско време). Спасителите са пристигнали на мястото на инцидента около час след катастрофата. 

Екипажът е с леки наранявания и е откаран в медицинския център "Еджкъмб", се казва в изявление на Бреговата охрана на САЩ.

Хеликоптер СНИМКА: Pixabay

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