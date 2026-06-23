Израелската армия остава в Южен Ливан

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Израелската армия ще продължи да действа в Южен Ливан и да поддържа зона за сигурност там, обявиха премиерът на страната Бенямин Нетаняху, военният министър Израел Кац и началникът на Генералния щаб на IDF Еял Замир.

В съвместно изявление след среща тримата отбелязаха, че израелските сили ще продължат операциите си за "неутрализиране" на заплахите срещу войници и цивилни, както и операциите за унищожаване на инфраструктурата на "Хизбула".

И допълниха: "Сигурността на израелските граждани и на IDF ще остане водещ принцип без компромиси".

Решението идва на фона на продължаващото напрежение по границата с Ливан и сблъсъците с "Хизбула". Тел Авив твърди, че присъствието на военни от IDF в района цели да спре нови атаки срещу Северен Израел.

В хода на преговорите САЩ - Иран един от най-сложните въпроси е именно Ливан. През изминалия уикенд по време на разговор между делегациите тази на Иран си тръгна заради заплахите на президента на САЩ Доналд Тръмп, който призова Техеран да усмири "Хизбула".

От своя страна лидерът на шиитската групировка Наим Касем предупреди, че "Хизбула" ще отвърне на всеки акт на насилие от Тел Авив, а наред с това се закани да сложи край на израелското присъствие в Ливан.